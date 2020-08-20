ВАДА проверит российскую вакцину от коронавируса на наличие допинга

Это касается всех вакцин, которые появятся в дальнейшем.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) изучит вакцины против коронавируса на наличие запрещенных кодексом организации препаратов.

«Мы не можем гадать на эту тему, не зная компонентов, входящих в состав этих вакцин, которые все еще находятся в стадии разработки», – цитирует ТАСС источник в ВАДА, имея в виду появление российской вакцины от COVID-19.

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