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ВАДА проверит российскую вакцину от коронавируса на наличие допинга

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Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 10 минут

Это касается всех вакцин, которые появятся в дальнейшем.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) изучит вакцины против коронавируса на наличие запрещенных кодексом организации препаратов.

«Мы не можем гадать на эту тему, не зная компонентов, входящих в состав этих вакцин, которые все еще находятся в стадии разработки», – цитирует ТАСС источник в ВАДА, имея в виду появление российской вакцины от COVID-19.

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