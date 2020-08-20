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Итоги конкурса Eurosport. Победитель получил предложение комментировать гольф

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Брэндон Стоун, гольф

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 22 минут

Чемпион – Илья Рывлин.

Eurosport подводит долгожданные итоги конкурса комментаторов. Победителем стал Илья Рывлин, который покорил экспертов телеканала комментарием фрагмента матча по гольфу. Илья получит предложение работать на GOLFTV, а также годовую подписку на Eurosport Player. А вот как выглядит победная запись.

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23/07/2020 В 09:04

Самым оригинальным комментарием признано синхронное велосипедирование Эдварда Сашко. Послушайте и убедитесь в этом сами.

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Эдвард Сашко: призер конкурса комментаторов Eurosport

00:08:51

Также Eurosport вдохновили записи трех комментаторов черепашьего спорта.

Дмитрий Мирский

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Дмитрий Мирский: призер конкурса комментаторов Eurosport

00:02:01

Дмитрий Петров

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Дмитрий Петров: призер конкурса комментаторов Eurosport

00:02:01

Сергей Кулагин

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Сергей Кулагин: призер конкурса комментаторов Eurosport

00:02:01

Авторы этих четырех работ также получат годовые подписки на Eurosport Player в качестве приза зрительских симпатий.

Мы хотим поблагодарить всех участников конкурса за внимание и присланные работы!

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