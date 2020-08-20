Итоги конкурса Eurosport. Победитель получил предложение комментировать гольф

Брэндон Стоун, гольф
Фото: Getty Images
Чемпион – Илья Рывлин.
Eurosport подводит долгожданные итоги конкурса комментаторов. Победителем стал Илья Рывлин, который покорил экспертов телеканала комментарием фрагмента матча по гольфу. Илья получит предложение работать на GOLFTV, а также годовую подписку на Eurosport Player. А вот как выглядит победная запись.
«Медиа Альянс» и «Ростелеком» запустили GOLFTV – прямые трансляции, уроки от Тайгера Вудса и другое
Самым оригинальным комментарием признано синхронное велосипедирование Эдварда Сашко. Послушайте и убедитесь в этом сами.
Эдвард Сашко: призер конкурса комментаторов Eurosport
00:08:51
Также Eurosport вдохновили записи трех комментаторов черепашьего спорта.
Дмитрий Мирский
Дмитрий Мирский: призер конкурса комментаторов Eurosport
00:02:01
Дмитрий Петров
Дмитрий Петров: призер конкурса комментаторов Eurosport
00:02:01
Сергей Кулагин
Сергей Кулагин: призер конкурса комментаторов Eurosport
00:02:01
Авторы этих четырех работ также получат годовые подписки на Eurosport Player в качестве приза зрительских симпатий.
Мы хотим поблагодарить всех участников конкурса за внимание и присланные работы!
Еще больше спорта с Eurosport Player