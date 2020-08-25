Аркадий Ротенберг
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Еще и самая спортивная семья страны.
Журнал Forbes назвал десятку богатейших семейных кланов России за 2020 год.
Первое место – у семьи Ротенбергов с состоянием в 5,45 миллиарда долларов (+275 млн за год). 2,9 млрд принадлежит председателю правления ФХР Аркадию Ротенбергу. 1,1 млрд – у президента ФК «Сочи» Бориса Ротенберга, сообщает бизнес-издание.
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- Семья Ротенбергов возглавила рейтинг впервыес 2013 года. В прошлом году они были вторыми.
- Второе место в 2020-м заняла семья владельцев производителя удобрений «Фосагро» Гурьевых (5,1 млрд $).
- Замкнул тройку клан Гуцериевых (3,2 млрд).
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