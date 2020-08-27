В американском штате Висконсин вспыхнули протесты после нового случая полицейского насилия – представитель органов правопорядка несколько раз выстрелил в 29-летнего темнокожего мужчину Джейкоба Блейка. Джейкоб вмешался в конфликт двух женщин и попытался разнять их, после чего случилась трагедия. На с места инцидента видно, что Блейк пытается сесть в машину, на заднем сиденье которой находятся его дети, и двое полицейских стреляют ему в спину – можно услышать семь выстрелов. Пострадавшего спасли – он перенес операцию, его состояние стабильно, но он по-прежнему парализован. По прогнозам врачей, он больше не сможет ходить.

Инцидент случился 23 августа – в Висконсине вспыхнула волна протестов, которая не утихает до сих пор. К акции присоединился и топовый американский спорт – ивенты по всей стране отменяются в знак солидарности с движением против расизма в США.

Все виды спорта Близнецы решили проверить, какая диета полезнее – веганская или с мясом. И сделали логичный вывод 03/06/2020 В 20:59

Реакция НБА

Все началось с того, что баскетболисты «Милуоки» (в этом городе случилась трагедия) не вышли на предматчевую разминку и бойкотировали пятый матч плей-офф против «Орландо» – игроки просто заперлись в раздевалке. Представители команды обратились к прессе и объяснили решение: «Мы устали от убийств и несправедливости. Никаких изменений не происходит, меры не принимаются, поэтому сегодня мы не можем сосредоточиться на баскетболе».

Инцидент стал триггером – в НБА настоящий хаос. Две оставшиеся игры вечера перенесли, а баскетболисты устроили экстренное собрание, на котором подняли вопрос о дальнейшей судьбе сезона – они обсуждали формат завершения турнира и то, стоит ли вообще продолжать плей-офф. Некоторые атлеты называли ошибкой саму попытку доиграть сезон на фоне важнейших событий, происходящих в обществе. Представители «Лейкерс» и «Клипперс» – лидеров Западной конференции – вообще подняли вопрос о полном бойкоте и остановке ивента. Баскетболисты не пришли к единому решению и продолжат дискуссию 27 августа – на эту же дату назначено собрание дирекции лиги.

Протесты игроков поддержал и бывший президент США Барак Обама. Он опубликовал отрывок эмоционального выступления главного тренера «Клипперс» Дока Риверса на пресс-конференции: «Мы – те, кого убивают. Мы – те, кому запрещено жить в определенных сообществах. Нас вешали. В нас стреляли. Удивительно, что мы продолжаем любить эту страну, ведь страна не любит нас в ответ. И это так грустно».

Ранее на тему произошедшего высказался Леброн – из слов легенды становится понятно общее настроение игроков в это непростое время: «Мы, темнокожие люди в Америке, мы боимся. Темнокожие мужчины, темнокожие женщины, темнокожие дети – мы в ужасе. Потому что ты не знаешь [чего ждать]. Ты понятия не имеешь. Ты не знаешь, как полицейский в конкретный день вышел из дома: проснулся ли он на хорошей стороне кровати или плохой, поссорился ли он с подругой, или один из детей сказал ему что-то сумасшедшее и он вышел из дома в ярости. Или, может быть, он просто вышел из дома, сказав, что сегодня настанет конец для одного из этих темнокожих».

Реакция остального спорта

Протест в НБА создал эффект домино – спортивные события отменяются одно за другим. Под перенос попали матчи женской НБА, главной бейсбольной лиги США MLB и футбольные матчи – пять игр MLS не состоялись по расписанию. Причина всех событий одна – демонстрация протеста против расизма и полицейского насилия над темнокожим населением Америки.

События затронули не только национальные чемпионаты – теннисные турниры ATP и WTA в Нью-Йорке приостановлены на день в знак солидарности с движением за равноправие. «Как вид спорта, теннис выступает против расового неравенства и социальной несправедливости, которые в очередной раз вышли на первый план в Америке. Теннисные ассоциации решили зафиксировать этот момент во времени и приостановили турниры в Нью-Йорке на четверг. Матчи возобновятся в пятницу», – гласит коллективное заявление.

За несколько часов до появления новостей о паузе Наоми Осака объявила, что снимается с полуфинала одиночного турнира. «Кроме того, что я спортсменка, я темнокожая женщина. И как темнокожая женщина, я считаю, что есть гораздо более важные вещи, которые требуют немедленного внимания, чем просмотр тенниса с моим участием. Я не ожидаю серьезных последствий после своего отказа. Но если я помогу началу дискуссии о спорте, в котором преобладают белые, я буду считать это шагом в правильном направлении», – написала десятая ракетка мира в твиттере.

Неизвестно, поможет ли решение теннисных организаций вернуть Осаку в розыгрыш, смогут ли баскетболисты НБА договорится о завершении плей-офф, и что будет с другими важнейшими спортивными турнирами в США, но ясно одно – спорт, который был ограничен в самовыражении мерами по борьбе с пандемией, на этот раз выскажется по полной.

Все виды спорта Forbes признал семью главы ФХР и президента «Сочи» самым богатым кланом России ВЧЕРА В 14:12