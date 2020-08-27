Журнал Forbes опубликовал рейтинг 25 самых богатых женщин России, куда вошли родственницы известных спортивных функционеров и только одна спортсменка.

На третьем месте – Екатерина Федун, дочь владельца «Спартака» и совладельца «Лукойла» Леонида Федуна. Ее состояние оценили в 700 миллионов долларов. Пятая (600 миллионов) – Елена Рыболовлева, экс-жена владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева.

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Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова замкнула топ-25. Состояние 33-летней обладательницы карьерного «Большого шлема» оценили в 200 миллионов долларов. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

Рейтинг возглавила предприниматель Елена Батурина – жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Шарапова официально объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года.

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