Учредители РУСАДА изучили рекомендации наблюдательного совета организации и единогласно приняли решение об отстранении Гануса. «Мы уверены, что операционная деятельность РУСАДА останется независимой, мы отмечаем деятельность Гануса за все это время. Выборы нового генерального директора состоятся не позднее, чем через шесть месяцев», – цитирует РИА «Новости» главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.