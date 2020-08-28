Юрий Ганус покинул пост генерального директора Российского антидопингового агентства.
Учредители РУСАДА изучили рекомендации наблюдательного совета организации и единогласно приняли решение об отстранении Гануса. «Мы уверены, что операционная деятельность РУСАДА останется независимой, мы отмечаем деятельность Гануса за все это время. Выборы нового генерального директора состоятся не позднее, чем через шесть месяцев», – цитирует РИА «Новости» главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
Ранее Поздняков сообщил о финансовых нарушениях бывшего директора. Данные передали в наблюдательный совет РУСАДА, который рекомендовал уволить Юрия.
- Исполняющим обязанности главы агентства назначили Михаила Буханова – юриста организации.
- По информации РБК, на пост постоянного гендиректора Буханов является лишь вторым кандидатом, фаворит – экс-работник организации Вероника Логинова.