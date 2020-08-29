Чедвик Боузман, исполнивший роль Черной пантеры в фильмах вселенной Marvel, скончался после долгой борьбы с раком. Ему было 43 года.

Новость стала большим шоком – Боузману диагностировали рак толстой кишки четыре года назад, но он держал информацию о болезни в секрете. Фанаты начали подозревать неладное, потому что в последний год Чедвик появлялся на публике все более исхудавшим. В 2013 году вышел фильм «42», в котором Боузман сыграл первую серьезную роль в кино. Он примерил образ Джеки Робинсона – первого темнокожего бейсболиста MLB в новой эре. Мы рассказывали о пути спортсмена из негритянской лиги к статусу легенды спорта.

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Прежде всего Боузмана запомнят по роли Черной пантеры в одноименном фильме 2018 года и других проектах студии Marvel. Чедвик сыграл правителя Ваканды, вымышленной африканской страны с самыми передовыми технологиями на земле. Картина собрала в прокате более 1,3 миллиарда долларов и стала первым фильмом про супергероев, получившим номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Картина имеет важное культурное значение еще и потому, что она стала негласным манифестом борьбы за права темнокожих – в ней преобладают темнокожие актеры, а снял ее темнокожий режиссер Райан Куглер. Боузман исполнил роль народного лидера и борца с несправедливостью – в прошлом году он сказал, что фильм изменил то, что значит быть «молодым, одаренным и черным».

Реакция спорта

Лондонский «Арсенал» простился с актером фотографией нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга – футболист иногда празднует голы в масках, и один из мячей отметил в образе Черной пантеры.

Сам габонец не остался в стороне – гол в матче за Суперкубок Англии он посвятил Боузману.

Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Бельгии и почтил память погибшего. «Я хочу посвятить эту победу Чедвику. То, чего он добился, оставленное им наследие для меня невероятно. Он вдохновил целое поколение молодых темнокожих мужчин и женщин и дал им настоящего супергероя, на которого можно равняться. Покойся с силами, мой друг. #ВакандаНавсегда #ЧернаяПантера», – написал гонщик в твиттере.

«Ты собрал миллионы людей, чтобы их развлечь, научить, заставить взглянуть на самих себя, смеяться, улыбаться и чувствовать себя сильнее. Спасибо. Чедвик навсегда», – написала теннисистка Серена Уильямс.

С актером простились и другие известные спортсмены:

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