В Беларуси в воскресенье, 30 августа, прошли акции протеста против президента страны Александра Лукашенко.

В Минске к Дворцу Независимости вышли профессиональные атлеты и тренеры, которые присоединились к движению. Они держали плакат «Спортсмены с народом» и кричали «Мы играем честно» и «Народ победил».

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Среди участвующих в демонстрации – вице-чемпионка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, баскетболисты Елена Левченко, Никита и Егор Мещеряковы, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, волейболисты Николай Шкляр и Артур Удрис, а также главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев. Об этом написал белорусский филиал Tribuna.com.

Позднее в столице задержали двух футболистов клуба «Крумкачы» Сергея Козеку и Павла Рассолько. По сообщению «Радио Свобода» игроки возвращались с тренировки, встретили отряд ОМОНа и стали жертвами избиения силовиков. Козеку и Рассолько отправили в Ленинское РУВД и обвинили в нападении на милицию. Правозащитный центр «Весна» добавил, что футболистов задержали за повреждение милицейского микроавтобуса.

  • Акции протеста в Беларуси продолжаются уже четвертую неделю. Жители республики не согласны с итогами президентских выборов 9 августа, по которым действующий глава государства Александр Лукашенко получил больше 80% и переизбрался на шестой срок.
  • Из-за нестабильной политической ситуации в Беларуси перенесли два футбольных матча 21-го тура чемпионата страны. В Высшей лиге 21 и 22 августа провели все восемь встреч 22-го тура, но в следующий уикенд клубы вновь не выходили на поле.

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