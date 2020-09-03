Американская певица Билли Айлиш поучаствовала в создании логотипа для Олимпиады-2028.
Важнейший спортивный ивент планеты через 8 лет состоится в Лос-Анджелесе – родном городе Айлиш. Организаторы предложили спортсменам и другим селебрити шаблон, который они могут дополнить на свой вкус – изменить букву A в аббревиатуре LA2028 каким угодно способом. У события не будет единого логотипа – только основа, конечный вариант которой получит множество вариаций, одна из которых – творение Билли.
«Лос-Анджелес – вдохновляющее место во многих отношениях. Мне в первую очередь нравится то, что в Лос-Анджелесе много совершенно разных людей, не один тип. Олимпийские игры – это Олимпийские игры, там собираются все, весь мир. Через восемь лет – с нетерпением жду этого», – рассказала Айлиш.
- В 2020 году 18-летняя Билли выиграла все четыре основные номинации Грэмми: Песня года, Альбом года, Запись года и Лучший новый исполнитель.
- Айлиш родилась Хайленд-Парке – районе Лос-Анджелеса.