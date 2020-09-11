Трехкратная чемпиона мира по прыжках в высоту и супруга комментатора Eurosport Владаса Ласицкаса Мария Ласицкене стала победительницей чемпионата России в Челябинске. После турнира она рассказала о первом старте, а также работе супруга и теннисном US Open.

О первом старте

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– Ощущения спорные, потому что этой мой первый выход этим летом на открытый стадион. На начальных высотах я должна была привыкнуть. Окончательным результатом не могу быть довольна. Думаю, не нужно зацикливаться на этих цифрах. Еще есть тренировочки, а потом в Сочи…

Очень много болельщиков. Рада, что легкая атлетика так любима в Челябинске.

О международном сезоне

– Мысли негативные. Одно разочарование. Не скажу, что полностью отпустила, где-то внутри надежда сидит. Я трезво мыслю и думаю: «Нет, ничего, наверное, уже не будет». Эти качели с настроением сильно раздражают. Стараюсь отвлекаться и не думать. Важно было просто начать сезон. Наверное, нужно быть благодарной, что у меня ничего не болит, все хорошо.

О теннисе и супруге

– Ваш муж активно следил за вашим выступлением, судя по твиттеру. А вам за его работой на US Open удается сейчас последить?

– Смотрю все его эфиры. Немножко слежу и за тем, что не он комментирует. Всей семьей смотрим, наслаждаемся теннисом.

– Он же по ночам обычно комментирует.

– У него были разные матчи в хорошее время, с 22 до 2. Сегодня я ночью не смотрела. Заставляла себя уснуть. Плюс два часа – сложно для меня. Лежала и ждала, когда усну, поэтому не смотрела, но еще есть возможность.

О полуфинале Медведев – Тим

– Я не эксперт в этой области, просто зритель. Наблюдаю за этой красотой, за характером. Теннис – красивый и сложный вид спорта. Им можно только наслаждаться. Болеть, конечно, будем. А также отправлять свою силу и энергию Даниилу, – сказала Мария в интервью Sport 24.

В ночь на 12 сентября Даниил Медведев сразится с Домиником Тимом за выход в финал US Open. Матч смотрите на телеканалах Eurosport 1, Eurosport 4k и сайте Eurosport.ru при оформлении подписки.

С 2015 года русские легкоатлеты из России могут выступать на международных турнирах только в нейтральном статусе и в случае получения допуска от World Athletics. В 2020-м ни один атлет из России не получил допуск из-за опоздания ВФЛА с выплатами штрафа.

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