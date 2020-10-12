В Узбекистане правоохранители задержали более 120 человек, которые собрались посмотреть петушиные бои. Всем участникам мероприятия грозит штраф за нарушение карантина.
Инцидент произошел на одной из частных ферм в Ташкентской области. В Узбекистане нет запрета на петушиные бои, однако в данный момент в стране зафиксирована вспышка коронавируса, и проведение подобных мероприятий попало под запрет.
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Точное число человек, которых правоохранители задержали на ферме, – 124, им вменяют грубое нарушение статьи «Нарушение правил борьбы с эпидемиями» Кодекса об административной ответственности, сообщает News.ru.
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