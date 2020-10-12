В Узбекистане правоохранители задержали более 120 человек, которые собрались посмотреть петушиные бои. Всем участникам мероприятия грозит штраф за нарушение карантина.

Инцидент произошел на одной из частных ферм в Ташкентской области. В Узбекистане нет запрета на петушиные бои, однако в данный момент в стране зафиксирована вспышка коронавируса, и проведение подобных мероприятий попало под запрет.

Все виды спорта Смотри битву Тайсона против акулы на Discovery 06/10/2020 В 10:24

Точное число человек, которых правоохранители задержали на ферме, – 124, им вменяют грубое нарушение статьи «Нарушение правил борьбы с эпидемиями» Кодекса об административной ответственности, сообщает News.ru.

Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 60 тысяч человек.

20 сентября от осложнений, вызванных COVID-19, скончался вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курировавший в правительстве аграрную и продовольственную сферы.

Все виды спорта «Отправим силу и энергию Медведеву». Ласицкене – о ЧР по атлетике и US Open 11/09/2020 В 19:59