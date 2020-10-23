Том Круз даже в 58 лет снимается исключительно в экшенах, в которых исполняет невероятные трюки самостоятельно. В отличие от многих героев боевиков, вроде Джеки Чана, Брюса Ли, Шварца, Микки Рурка или Ван Дамма, Том не был профессиональным спортсменом и каскадером. Спустя 40 лет Круз – звезда боевиков номер один. Он вытворяет на съемках вещи, которые голливудские студии не позволят ни одному другому артисту.

К середине 90-х Том уже был суперзвездой благодаря фильмам вроде «Рискованный бизнес», «Человек дождя» и «Несколько хороших парней» – разговорным драматическим произведениям без прыжков с крыши одного дома на другой. Все изменилось в 1995 году, когда 33-летний Круз попал на главную роль в шпионском боевике Брайана де Пальмы. В одной сцене персонаж Тома убегает от 16 тонн воды из взорванного аквариума в ресторане. Неверный шаг – и человека разобьет об пол. Студия требовала, чтобы трюк исполнял дублер, но для Де Пальмы был важен ракурс с испуганным лицом улепетывающего от несущейся воды героя. Том Круз выполнил трюк сам – так родилась одна из лучших сцен франшизы «Миссия невыполнима». После нее Круз подсел на рискованные ходы.

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В первой сцене «МН-2» главный герой Итан Хант висит на скале в 600 метрах над землей. Том Круз хотел все сделать сам и без страховки, но студия под давлением страховых агентов вынудила в ключевые моменты позвать каскадеров и использовать тросы. В итоге режиссер Джон Ву все равно перепугался до смерти во время съемок кадров с Крузом.

В «Племени изгоев» артист нырнул и задержал дыхание на шесть минут. Для этого Том несколько недель тренировался с дайверами. «Я и раньше снимался под водой. Но в данном случае мы хотели создать напряженный подводный эпизод без прерываний и монтажа. Так эта сцена действительно получилась интересной», – рассказывал Круз.

В том же фильме актер взлетел в небо, зацепившись за дверь самолета. Безумный трюк выполнялся на высоте в 1700 метров. Команда установила камеру на крыле судна. Круза удерживали два ремня, прикрепленных к его талии и к фюзеляжу. Режиссеру понадобилось восемь дублей, чтобы снять сцену с разных ракурсов, и каждый раз Том безропотно прицеплялся к самолету и болтался на его боку. «Я почти не спал накануне съемок. Если бы что-то пошло не так, я не смог бы забраться в самолет до того, как он приземлится. Я чувствовал, как ветер бьет мне в лицо. Это было жутко страшно», – вспоминал актер.

В «Миссия невыполнима: Последствия» Том Круз перепрыгивал с одного дома на другой без страховки. Этот момент зрители в кинотеатрах ждали больше всего: из новостей они узнали, как во время съемок трюка актер не долетел до нужной крыши, повис на краю и сломал лодыжку. Причем по сценарию Итан Хант легко перелетал с дома на дом, но в финальный монтаж вошла сцена болтающегося на краю Круза с переломом.

Том стал первым актером в истории, который выполнил на камеру высотный затяжной прыжок с парашютом (HALO jump). На съемках «Последствий» он, прыгнув с высоты в 7620 метров, падал со скоростью 265 км/час. Причем в определенные моменты трюка скорость актера достигала 321 км/час. Круз еще 106 раз сиганул с парашютом вдвоем с оператором, и лишь три дубля вошли в финальный монтаж.

В этой же части Круз залез по тросу на высоту 600 метров. По сценарию он должен был сорваться вниз и пролететь 12 метров. Этот трюк называется конвейер. От высоты у актера перехватывало дыхание и постоянно немели ноги. «Когда Том карабкался по тросу, а затем срывался, у меня внутри что-то екало. От неминуемой смерти его спасала лишь страховка, соединяющая с вертолетом», – рассказывал партнер по площадке Генри Кавилл.

В середине 2020-го Круз работает над седьмой частью легендарной серии про агента Итана Ханта. Для съемок одного из эпизодов режиссер Кристофер Маккуори три недели строил трамплин у края скалы на высоте 1200 метров. По этому трамплину Круз разогнался на мотоцикле, вылетел в пропасть, бросил байк, раскрыл парашют и спустился на землю как ни в чем не бывало.

Как Круз убедил страховщиков? Он стал продюсером собственных фильмов и придумывает трюки сам. А компанию, которая по закону обязана страховать голливудские проекты – в том числе от смерти звезд, – он находит лично, потому что у агентов волосы седеют от мысли, что один из самых кассовых актеров собирается повиснуть на летящем самолете или прыгнуть на байке в пропасть без участия каскадеров. Так в «Протоколе фантом» Круз придумал сцену, в которой он висит на Бурдж-Халифа – самом высоком здании мира высотой 828 метров в Дубае. Трюк выполнялся с тросами, но страховая запретила Тому ползать по небоскребу. В результате актер вынудил студию уволить страховщика и найти того, кто согласится на сцену. Ни один актер в мире не имеет такой власти над студиями из-за смертельно опасных трюков.

Чтобы в 58 лет выдерживать такие нереальные нагрузки, Круз очень много тренируется и занимается несколькими видами спорта под руководством лучших коучей, а из тренажерки не вылезает часами. Три дня в неделю актер выполняет силовые тренировки, совмещенные с кардио.

В первый день Круз работает над грудью, трицепсами и плечами. Второй день Том посвящает активным видам спорта и бегу. «Каякинг в море, лазание по пещерам, скалолазание, беговая дорожка, гири. Я бегаю трусцой. У меня очень много разных активити», – рассказывал актер. Среда уходит на работу над мышцами спины, бицепсами и трапецией. В четверг актер снова лазает по скалодрому или гребет в море. В пятницу – день ног, а на уикенд – развлечения и отдых.

Диету Том Круз перенял у Дэвида Бекхэма, с которым он близко дружит. Как и Бекс, актер придерживается низкокалорийной диеты, употребляя не более 1200 калорий в день. Так он даже в зрелом возрасте сохраняет тело от ожирения и быстрого старения. Том почти не употребляет углеводы, а предпочитает овощи и фрукты с низким гликемическим индексом: морковь, капусту, зелень, огурцы, томаты, апельсины, яблоки, вишню. В дополнение к ним актер налегает на постный белок куриной грудки, рыбу, яйца и сывороточный протеин.

Тренировки Тома Круза Фото: Eurosport

Пока ровесники актера превращаются в постоянных клиентов больниц, актер в режиме Криштиану Роналду продлевает и продлевает молодость. Он тренирует тело, подпитывая его правильной пищей, а разум качает эмоциями от выполнения опасных трюков. На земле Крузу уже нет равных (хоть Джастин Бибер и пытался вызвать его на бой в ММА), поэтому актер решил покинуть планету. В мае 2020-го Илон Маск и Том Круз договорились о съемках первого боевика в космосе. Судя по форме Тома, и эта миссия будет выполнена.

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