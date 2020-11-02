Со 2-го по 5-е ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит апелляцию России (конкретно РУСАДА) к ВАДА. Российская сторона оспаривает декабрьское решение Исполкома ВАДА о четырехлетнем бане российского спорта на международной арене. Рассмотреть апелляцию должны быть раньше, но из-за пандемии коронавируса приступили только сейчас – когда мир накрывает вторая волна. Слушания пройдут в смешанном формате: адвокаты и еще несколько представителей российской делегации будут находиться в зале суда, остальных подключат по видеоконференции.

В чем обвиняют Россию?

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Истоки обвинений – сочинская Олимпиада шестилетней давности, после которой Россия лишилась нескольких медалей, съездила без национального флага в Пхёнчхан-2018 и провела много часов в судах, отстаивая спортсменов. Дырка в стене, через которую информатор ВАДА Григорий Родченков якобы менял пробирки русских олимпийцев, запустила цепь событий: привела к лишению (уже двукратному) РУСАДА статуса соответствия, а вскоре может дать старт почти полной изоляции российского спорта.

Чтобы вернуть РУСАДА статус, России выкатили дорожную карту, одним из условий которой была передача в ВАДА базы данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории – той самой, где химичил Родченков. Зарубежным партнерам переслали копии, но те настаивали на получении оригиналов. В конце 2018-го эксперты прибыли в Москву, но к базе их не подпустили, сославшись на отсутствие сертификации оборудования по российским законам. В январе 2019-го двери для ученых все же открыли, и они вывезли базу данных из России.

Григорий Родченков Фото: Getty Images

Первые инсайды полетели в сентябре 2019-го от Хайо Зеппельта, The Telegraph и других проверенных допинг-инсайдеров. Все утверждали, что база данных оказалась отредактированной, причем правки вносились в последние 18 месяцев, когда база находилась в Следственном комитете в рамках уголовного дела против Родченкова. ВАДА получило от РУСАДА ответы на каверзные (но логичные) вопросы, посчитало их неубедительными и 9 декабря выкатило сокрушительное наказание.

Что грозит российскому спорту?

Российским спортсменам на четыре года запретили участие в крупных международных соревнованиях под национальным флагом. В юрисдикцию крупных соревнований входят Олимпийские игры и чемпионаты мира по всем олимпийским видам спорта, но не чемпионаты Европы и Кубки мира.

Это не значит, что в случае судебного поражения на ОИ и ЧМ не будет Александра Большунова, Алены Косторной, Марии Ласицкене и других русских топов – они поедут как нейтральные атлеты после прохождения унизительной процедуры рассматривания под микроскопом и индивидуального допуска на крупные старты. А может, не поедут – никто до сих пор не знает, почему на Олимпиаду-2018 не допустили лыжника Сергея Устюгова или фигуристку Ксению Столбову.

Также Россия на те же четыре года лишилась права проводить крупные соревнования и подавать заявки на их проведение. Это точно не повлияет на футбольные турниры – Петербург по-прежнему в деле с Евро и финалом Лиги чемпионов, Казань – с Суперкубком.

И нет никаких шансов?

Парадокс в том, что список выглядит ужасающе только изначально – потом начинается стадия «смирение» и понимание, что не все так ужасно. Олимпиаду без флага уже проходили – не умерли ни спортсмены, ни болельщики, а теперь просто добавится несколько чемпионатов мира. Право проведения соревнований у России отбирали и до этого – ЧМ по биатлону в Тюмени и не только. И это тоже пережили.

Алина Загитова и Евгения Медведева Фото: Getty Images

CAS не всегда судит исключительно против России – перед Пхёнчханом суд оправдал 28 сочинцев, обвиненных комиссией МОК, а недавно по тому же прецеденту амнистировал биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову, не найдя достаточно доказательств вины. Но Евгению Устюгову (в рамках другого дела) не повезло – антидопинговая комиссия CAS лишила его не только сочинской награды, но и двух ванкуверских. В качестве доказательств сыграла именно база данных LIMS.

Еще один аргумент против России – увольнение с посты главы РУСАДА Юрия Гануса, который соглашался с зарубежными коллегами и не спорил, что в Сочи Россия действительно мошенничала. Гануса убрали по надуманной причине, и сейчас его обязанности исполняет Михаил Буханов, чья риторика проста и привычна – накануне суда он обвинил ВАДА в двойных стандартах.

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