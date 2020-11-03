В США в разгаре президентские выборы – республиканец Дональд Трамп пытается переизбраться на второй срок, ему противостоит 77-летний демократ Джо Байден.

Четырехлетнее правление Трампа отразилось на политических настроениях среди американских спортсменов – даже последний предвыборный митинг ознаменовался скандалом. 74-летний пока еще президент проехался по звезде НБА и действующему чемпиону в составе «Лейкерс» Леброну Джеймсу, а толпа сторонников подхватила спич.

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«Что насчет баскетбола? Что насчет Леброна? Я сочувствую Леброну. Очень сочувствую. Рейтинги упали на 71 процент, и это во время чемпионского сезона «Лейкерс». Мне не хотелось смотреть ни одного броска. Если они не уважают нашу страну, если они не уважают наш флаг, никто не хочет их смотреть. Никто!» – заявил Трамп с трибуны.

Он легко завел слушателей, которые зарядили: «Леброн Джеймс – отстой!»

Протест Каперника и BLM

Перепалка Трампа со спортсменами-демократами началась еще во время первой предвыборной гонки с квотербека «Сан-Франциско» Колина Каперника. Тот не выступал непосредственно против Трампа – он протестовал против расового неравенства в США. Перед предсезонными играми спортсмен демонстративно остался на скамейке запасных во время исполнения национального гимна.

«Я не собираюсь делать вид, будто горжусь флагом страны, в которой ущемляют чернокожих и других цветных. Это важнее, чем футбол. На улицах валяются трупы, а кое-кому все сходит с рук», – объяснил Каперник. Через некоторое время он изменил форму протеста по совету экс-игрока НФЛ и отставного военного Нейта Бойера и встал на одно колено – в 2020-м этот жест олицетворяет борьбу с расизмом.

Колин Каперник и Нейт Бойер Фото: Getty Images

Трамп, находясь в статусе кандидата, прокомментировал: «Думаю, это большая нехватка уважения и признательности к нашей стране. Может, им стоит поискать другую? Посмотрим, получат ли они где-нибудь 20 миллионов долларов, будучи второстепенным квотербеком», – сказал Трамп, прямо не называя имя Каперника.

Жест Колина тогда не получил широкого общественного признания, но игроки НФЛ подхватили его, а Трамп в течение четырехлетнего срока неоднократно укалывал протестующих. В 2020 году борьба с расовым неравенством в США набрала ход после убийства полицией темнокожего мужчины Джорджа Флойда, и преклонение колена во время гимна стало культурным феноменом в НФЛ, НБА, MLS и ушло за океан в Европу. Федерация футбола США законодательно разрешила игрокам вставать на колено.

«Больше не буду смотреть их матчи!» – написал Трамп в твиттере.

Отказ чемпионов от посещения Белого дома

Посещение чемпионами представителя действующей власти – традиция в любой стране, но в эпоху правления Трампа это изменилось. Чемпион НБА «Голден Стейт» не был приглашен в Белый дом ни в 2017-м, ни в 2018-м – Трамп отказался из-за критики игроками его политики.

Также в 2018-м президенту не угодили победители Супербоула – он отменил официальный визит, когда половина игроков заранее анонсировала отказ от посещения Белого дома. Конфликтовал он и с женщинами – лидер сборной США Меган Рапино после победы на ЧМ-2019 заявила, не пойдет на президентский прием даже в случае приглашения. В итоге Трамп поздравил девушек устно.

Кто-нибудь из спортсменов вообще поддерживает Трампа?

У президента практически не было проблем с хоккеистами – после побед в Кубке Стэнли он принимал у себя и «Питтсбург» Евгения Малкина, и «Сент-Луис» Владимира Тарасенко, и «Вашингтон» Александра Овечкина в полных составах, за исключением пары отказников.

Дональд Трамп и Александр Овечкин Фото: Getty Images

«Спасибо вам большое. Это огромная честь для меня, ведь я фанат хоккея и болельщик «Кэпиталс». Также я его поклонник. У меня просто нет выбора, ведь Овечкин – это нечто особенное. Посмотрите на его руки», – сказал тогда Дональд.

В последние дни Трампа публично поддержал член Зала хоккейной славы, величайший защитник в истории НХЛ Бобби Орр, а бывший баскетбольный тренер Стэн ван Ганди сделал неприятное открытие, что некоторые из его бывших игроков будут голосовать за Трампа – и это в протестной НБА. Ничего против действующего президента не имеет чемпион UFC Колби Ковингтон – перед сентябрьским поединком Трамп пожелал ему удачи, а он в ответ попытался поцеловать руку политика.

Предварительные итоги выборов появятся в ночь на 4 ноября.

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