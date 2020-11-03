Вечером 2 ноября в Вене (Австрия) произошла серия терактов – всего преступники предприняли шесть атак в центре столицы. По официальным данным полиции скончались две женщины и два мужчины, несколько человек ранены. Один нападавший застрелен полицейскими, другие скрылись. В Австрии объявлен трехдневный траур.

Неподалеку от очага теракта находился австрийский боец MMA турецкого происхождения Микаил Озен. Вместе с другом, которого зовут Реджеп Гюльтикен, они спасли раненого полицейского. Мужчины увидели его у входа в метро и помогли добраться до машины скорой помощи.

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Также Озен и Гюльтикен увели из опасной зоны пенсионерку. «Пожилая женщина шла к месту происшествия. Мы увидели ее и отвели в безопасное место», – цитирует бойца Hurriyet. Он не пострадал, а его друга задело во время перестрелки полиции и террористов.

Днем ранее, 1-го числа, в Вене завершился теннисный турнир серии ATP 500, который выиграл Андрей Рублев. Лучший теннисист Австрии и третья ракетка мира Доминик Тим из-за травмы остался дома и не полетел на «Мастерс» в Париж, и его тренер Николас Массу на следующий день находился в центре города.

Николас Массу

Фото: Getty Images

«Всем привет. Я в центре Вены, очень близко к месту нападения. Нас отправили в ресторан, ждем, когда сможем выйти. Спасибо за сообщения», – отчитался коуч.

Позже он добавил: «Я в отеле, здесь все тихо и спокойно после очень страшного момента. Нас на восемь часов закрыли в ресторане в качестве меры предосторожности. Еще раз спасибо за сообщения».

  • Официальной информации о том, кто организовал теракт, пока не было. Некоторые медиа сообщили, что вину взяли на себя джихадисты.

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