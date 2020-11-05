Информатор ВАДА и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью, пока CAS рассматривает апелляцию РУСАДА к Всемирному антидопинговому агентству. После вынесения вердикта Россию могут на четыре года отстранить от международных соревнований.

Об апелляции

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«Россия заслужила восьмилетний бан. Только представители высшей власти могли дать указание сфальсифицировать базу данных LIMS, чтобы сфабриковать ложные и неграмотные тексты с неубедительными и прозрачными попытками унизить меня, разоблачителя коррупции. Я вообще никогда не писал этих текстов.

Решение CAS может быть разочаровывающим и шокирующим, как мы видели в феврале 2018 года. Как судебный орган CAS нуждается в обновлении и реформировании наряду с другими спортивными руководящими органами – МОК, ВАДА, международными федерациями. В рамках этой ущербной системы российские мошенники могут снова избежать надлежащих санкций и наказаний, а затем каким-то образом поучаствовать в Олимпийских играх в Токио. Если это произойдет, борьба с допингом потеряет еще больше доверия».

Григорий Родченков в маске дает интервью ВВС (май 2018 года) Фото: Getty Images

О работе в московской антидопинговой лаборатории

«Когда работаешь на Владимира Путина, нельзя говорить «нет». Думаю, умные люди во всем мире видят, что происходит с теми, кто игнорирует приказы Путина. У меня не было другого выбора, кроме как выполнять работу, которую заказывало начальство. Но когда я увидел возможность раскрыть правду, я полностью посвятил себя этому делу.

Сейчас я живу своей жизнью, служу раскрытию этой истины, чтобы продвигать чистый и справедливый спорт, свободный от коррупции, спонсируемой государством. Я хотел бы, чтобы не было обмана и коррупции, но это был заговор, заказанный на самых высоких уровнях власти», – заявил Родченков в интервью Evening Standard.

CAS рассматривает апелляцию 2-5 ноября.

Если иск России не удовлетворят, российские спортсмены на 4 года лишатся права участвовать в крупных международных соревнованиях под национальным флагом.

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