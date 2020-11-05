Информатор ВАДА и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью, пока CAS рассматривает апелляцию РУСАДА к Всемирному антидопинговому агентству. После вынесения вердикта Россию могут на четыре года отстранить от международных соревнований.
Об апелляции
«Россия заслужила восьмилетний бан. Только представители высшей власти могли дать указание сфальсифицировать базу данных LIMS, чтобы сфабриковать ложные и неграмотные тексты с неубедительными и прозрачными попытками унизить меня, разоблачителя коррупции. Я вообще никогда не писал этих текстов.
Решение CAS может быть разочаровывающим и шокирующим, как мы видели в феврале 2018 года. Как судебный орган CAS нуждается в обновлении и реформировании наряду с другими спортивными руководящими органами – МОК, ВАДА, международными федерациями. В рамках этой ущербной системы российские мошенники могут снова избежать надлежащих санкций и наказаний, а затем каким-то образом поучаствовать в Олимпийских играх в Токио. Если это произойдет, борьба с допингом потеряет еще больше доверия».
Григорий Родченков в маске дает интервью ВВС (май 2018 года)
Фото: Getty Images
О работе в московской антидопинговой лаборатории
«Когда работаешь на Владимира Путина, нельзя говорить «нет». Думаю, умные люди во всем мире видят, что происходит с теми, кто игнорирует приказы Путина. У меня не было другого выбора, кроме как выполнять работу, которую заказывало начальство. Но когда я увидел возможность раскрыть правду, я полностью посвятил себя этому делу.
Сейчас я живу своей жизнью, служу раскрытию этой истины, чтобы продвигать чистый и справедливый спорт, свободный от коррупции, спонсируемой государством. Я хотел бы, чтобы не было обмана и коррупции, но это был заговор, заказанный на самых высоких уровнях власти», – заявил Родченков в интервью Evening Standard.
- CAS рассматривает апелляцию 2-5 ноября.
- Если иск России не удовлетворят, российские спортсмены на 4 года лишатся права участвовать в крупных международных соревнованиях под национальным флагом.