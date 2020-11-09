Приятной новостью в спортивной жизни стало проведение с пятого по восьмое ноября Чемпионата мира по самбо в сербском Нови-Саде, особо выделяющемся на фоне огромного количества соревнований, отменяемых по всему миру из-за пандемии.

По результатам соревнований первое место в общем рейтинге заняли представители России, сумевшие набрать шестнадцать медалей, десять из которых были золотыми, три – серебряными, а еще три – бронзовыми.

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В категории до 48 кг у женщин первое место досталось россиянке Елене Бондаревой, второе – у Алины Пашук из Украины, а третью строчку разделили между собой Мария Гуэдес из Венесуэлы и Кристина Касас из Испании.

В категории до 52 кг лучшей оказалась россиянка Вера Луткова, одолевшая в финале украинку Марию Буйок. Третье место у Самары Абдумалик-Кизы из Киргизстана и Гульнозы Зияевой из Узбекистана.

В категории до 60 кг лучшей стала Гульфия Мухтарова из РФ, а второй – Ибодатхов Агоёнова из Узбекистана. За ними следовали Сабина Артемчук из Молдавии и Яиза Хименес из Испании.

Помимо этого, россиянки отметились бронзовыми наградами у Татьяны Зенченко (72 кг), Екатерины Оноприенко (64 кг) и Жанары Кусановой (80 кг).

У мужчин в спортивном самбо воцарилось двоевластие россиян и белорусов, с небольшим преимуществом первых. Золотые медали для России добыли Андрей Кубарков (52 кг), Владимир Гладких (57 кг), Никита Клецков (68 кг) и Сергей Рябов (90 кг). Также в своих категориях серебром были награждены Бислан Надюков (72 кг) и Вячеслав Михайлин (100 кг).

У представителей РБ золотые медали добыли Александр Кокша (74 кг) и Андрей Казусёнак (100 кг). Серебро в категории до 68 кг у их соотечественника Владислава Саяпина.

В боевом самбо победители представляли большее количество стран. В категории до 57 кг не было равных россиянину Мухтару Гамзаеву, одолевшему в финале узбека Лутфиллу Сайдаматова. Третье место разделили француз Максимильен Валло и украинец Богдан Бабенко.

В категории до 62 кг сильнейшим был Баходир Бакиев из Узбекистана, на втором месте был россиянин Александр Саликов, а последнее место на пьедестале разделили Александр Воропаев из Украины и Медербек Уулу из Киргизстана.

В категории до 74 кг золото добыл украинец Владислав Руднев, серебро у киргиза Даирбека Каряева, а бронза у француза Шарли Шмитта.

Среди спортсменов весом до 82 кг лучше остальных проявил себя Алексей Иванов из РФ, победивший в финале Фурката Рузиева из Узбекистана. Третья строчка за Вадимом Бурчаком из Украины и Нурисбеком Бекбердиевым из Киргистана.

Единственной золотой медалью среди представителей Африки отметился Сейду Нджи Мулу из Камеруна, оставшийся непобежденным в категории до 100 кг. Вторым был украинец Анатолий Волошинов, а третьими стали литовец Теодорас Аукштуолис и серб Драган Бегович.

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