Заслуженный мастер спорта Беларуси, серебряный призер Олимпиады в десятиборье, чемпион Европы в десятиборье и семиборье Андрей Кравченко получил 10 суток административного ареста и будет отбывать наказание в СИЗО города Жодино.

Кравченко был задержан в Минске в воскресенье во время протестного марша. Тогда же задержали другого спортсмена – чемпиона Европы по тайскому боксу Ивана Ганина. Он, как и Кравченко, получил 10 суток административного ареста и был перенаправлен в жодинское СИЗО, сообщает Tribuna.com.

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Кравченко и Ганин были в числе белорусских спортсменов, подписавших письмо против насилия и Александра Лукашенко и за честные выборы. Всего письмо подписали более 1000 атлетов и тренеров, среди них – олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, пловчиха и медалистка Олимпиад Александра Герасименя, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, баскетболист Егор Мещеряков, экс-футболисты сборной Беларуси Василий Хомутовский, Сергей Герасимец и Геннадий Тумилович. Большинство подписавших письмо спортсменов были уволены из госорганов или сборных команд Беларуси.

Восемь спортсменов, включая Кравченко и Ганина, получили сроки в заключении. Ранее это были:

Елена Левченко, одна из лучших баскетболисток Беларуси, вице-чемпионка женской НБА (15 суток);

Мария Шакуро, капитан сборной Беларуси по регби (10 суток);

Константин Полей, тренер по дзюдо (15 суток);

Юрий Булат, чемпион мира по тайскому боксу (15 суток);

Александра Ситникова, чемпионка Беларуси по муай-тай и кикбоксингу (10 суток);

Игорь Бояр, чемпион Беларуси по американскому футболу (15 суток).

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, которые, по данным ЦИК, убедительно выиграл Александр Лукашенко. Оппозиция заявила о многочисленных фальсификациях.

1 сентября Организация Объединенных Наций заявила, что ей известно как минимум о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными в ходе акций протеста после президентских выборов. Также тревогу экспертов ООН вызвал тот факт, что местонахождение и состояние здоровья по крайней мере шести человек на момент 1 сентября оставались неизвестны их родственникам.

17 сентября Европейский парламент принял резолюцию о ситуации в Беларуси. В документе говорится, что Европарламент не признает результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа, в результате которых главой страны был объявлен Александр Лукашенко.

В конце октября Александр Лукашенко пригрозил протестующим, что, «если кто-то прикоснется к военнослужащему, он останется без рук».

Лукашенко бессменно руководит Беларусью с момента победы на первых президентских выборах 1994 года.

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