Штаты выступили с угрозой прекратить финансирование ВАДА, если оно не будет реформировано. В ответ ВАДА поделилось двумя проектами бюджета на 2021 год: один вариант включает взнос США в размере 2,9 миллиона долларов, второй – нет. Мировой антидопинг не устраивает то что 80-90 спортсменов из профессиональных лиг и студенческого спорта находятся вне юрисдикции ВАДА.