ВАДА и власти США продолжают дискуссию – Всемирное антидопинговое агентство намекнуло на введение санкций к Америке.

Штаты выступили с угрозой прекратить финансирование ВАДА, если оно не будет реформировано. В ответ ВАДА поделилось двумя проектами бюджета на 2021 год: один вариант включает взнос США в размере 2,9 миллиона долларов, второй – нет. Мировой антидопинг не устраивает то что 80-90 спортсменов из профессиональных лиг и студенческого спорта находятся вне юрисдикции ВАДА.

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В случае одностороннего отказа от финансирования ВАДА введет санцкии против США.

«Я обеспокоен тем, что эти спортсмены не охвачены законом Родченкова, что стало возможным благодаря поправке к законопроекту», – цитирует Reuters главу ВАДА Витольда Баньку.

  • Закон Родченкова находится на рассмотрении в Сенате США.
  • Закон подразумевает уголовную ответственность за организацию тайного применения допинга на международном уровне.

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