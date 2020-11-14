ВАДА и власти США продолжают дискуссию – Всемирное антидопинговое агентство намекнуло на введение санкций к Америке.
Штаты выступили с угрозой прекратить финансирование ВАДА, если оно не будет реформировано. В ответ ВАДА поделилось двумя проектами бюджета на 2021 год: один вариант включает взнос США в размере 2,9 миллиона долларов, второй – нет. Мировой антидопинг не устраивает то что 80-90 спортсменов из профессиональных лиг и студенческого спорта находятся вне юрисдикции ВАДА.
В случае одностороннего отказа от финансирования ВАДА введет санцкии против США.
«Я обеспокоен тем, что эти спортсмены не охвачены законом Родченкова, что стало возможным благодаря поправке к законопроекту», – цитирует Reuters главу ВАДА Витольда Баньку.
- Закон Родченкова находится на рассмотрении в Сенате США.
- Закон подразумевает уголовную ответственность за организацию тайного применения допинга на международном уровне.