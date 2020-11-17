Сенат США принял законопроект, который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила.

«Акт Родченкова» будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием. При этом закон не будет распространяться на североамериканские профессиональные лиги (НБА, НХЛ и тд), которые не следуют кодексу ВАДА.

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Нарушителям грозит штраф до 1 млн долларов и лишение свободы до 10 лет, преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается, сообщает пресс-служба Американского антидопингового агентства (USADA).

Закон носит имя бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором ВАДА в деле о допинге в российском спорте. В октябре законопроект был принят Палатой представителей Конгресса США. Для вступления в силу его в течение 10 дней должен подписать президент США.

  • Ранее ВАДА неоднократно выступало против принятия акта, выражая обеспокоенность его экстерриториальным компонентом.
  • Всемирное антидопинговое агентство указывало на возможное дублирование законов в разных юрисдикциях, что повлечет за собой дестабилизацию антидопинговой структуры, подразумевающей набор единых правил для спортсменов всего мира.

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