Fan ID может появиться в России не только для футбольных болельщиков – депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал внедрить систему для всех видов спорта.

«Что касается других видов спорта, думаю, что система идентификации болельщиков распространится и на них, наверное, прежде всего, это будет хоккей, может быть, это произойдет не сегодня и не в ближайшие годы.

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Главное, чтобы дополнительные меры, необходимые для получения Fan ID, не привели к бюрократизации и завышенным требованиям, не нужно усложнять, чтобы людям не пришлось задумываться, стоит ли им посещать спортивные мероприятия.

Поэтому, может быть, стоит сделать так, чтобы Fan ID был универсальным для всех видов спорта, на любых спортивных соревнованиях. Зачем каждый раз оформлять паспорт болельщика для отдельного вида спорта? Поэтому пусть разработают систему идентификации для универсального болельщика», – цитирует Свищева агентство новостей «Москва».

Fan ID использовался в России на Кубке Конфедераций в 2017 году и на ЧМ-2018.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Fan ID в футболе начнет действовать с сезона-2021/22.

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