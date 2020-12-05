Президент США Дональд Трамп подписал закон Родченкова, связанный с борьбой против допинга. Соответствующее постановление появилось 4 декабря на сайте Белого дома, а палата представителей Конгресса США одобрила законопроект еще в октябре.

«Сегодня я подписал закон Родченкова, – говорится от лица Трампа. – Закон вводит уголовные санкции в отношении определенных лиц, причастных к международным допинговым заговорам, и обеспечивает защиту жертвам таким заговоров. Пункт 6 закона требует, чтобы определенные исполнительные органы, в том числе Министерство юстиции, делилось информацией с Антидопинговым агентством США в отношении любого расследования, связанного с потенциальным нарушением».

Все виды спорта Fan ID могут ввести в России для всех видов спорта 02/12/2020 В 14:28

О чем этот закон?

Акт Родченкова позволяет американским властям преследовать даже иностранцев, которые ответственны за использование допинга на соревнованиях с участием американцев. Чтобы закон действовал, турнир должен проходить под эгидой ВАДА, состав участников – США и как минимум три другие страны. Под подозрение не попадают спортсмены – наказывать их по-прежнему будет ВАДА. Американцы заинтересованы в привлечении к ответственности других лиц – тренеров, чиновников и так далее – замешанных в масштабных допинг-схемах на международных соревнованиях.

Виталий Мутко Фото: Getty Images

Наказание подразумевает штраф или лишение свободы. Физические лица заплатят максимум 250 тысяч долларов, юридические – миллион. Самый суровый способ воздействия – десять лет тюрьмы. Информаторы, напротив, получат защиту от американского государства.

Под действие закона не попадают случаи, когда допинг попал в организм спортсмена случайно или когда найденный препарат не оказал существенного влияния на результат.

Как отреагировали в ВАДА?

Руководство Всемирного антидопингового агентства не в восторге: закон Родченкова – конфликт интересов ВАДА и правительства США. Чиновники мирового антидопинга разумно волнуются, что роль регулятора практически полностью и единолично возьмет на себя США, и это вытолкнет ВАДА из спортивного правового поля.

Григорий Родченков Фото: Getty Images

В ответ на недовольство американцы уже пригрозили прекратить финансиование ВАДА, но агентство оказалось к этому готово. В ответ ВАДА поделилось двумя проектами бюджета на 2021 год: один вариант включает взнос США в размере 2,9 миллиона долларов, второй – нет. Мировой антидопинг не устраивает то что спортсмены из профессиональных лиг (НХЛ, НБА) и студенческого спорта находятся вне юрисдикции ВАДА.

«Я обеспокоен тем, что эти спортсмены не охвачены законом Родченкова, что стало возможным благодаря поправке к законопроекту», – заявил глава ВАДА Витольд Банька.

Закон Родченкова повлияет на Россию?

После прочтения текста закона теория заговора расцветает яркими красками – так получается, попасть в немилость США может практически любой российский (и не только) спортсмен, попавшийся на допинге? Даже тот, кто никогда не был в Америке? Это не так, но все-таки закон окончательно связывает международный спорт с политикой.

Симона Байлз Фото: Getty Images

Но, во-первых, речь не идет о спортсменах, а во-вторых, всегда можно надеяться на здравый смысл. Или это слишком наивно? Отдельно прописано, что речь идет о сознательном употреблении допинга с целью получения незаконных благ. Американцы не планируют преследование в тех случаях, когда допинг попал в организм случайно или не оказал влияния на результат – но это не всегда можно доказать.

«США еще раз попытаются всему миру доказать свою привилегированность над другими странами, – прокомментировал член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев. – Почему-то их не устраивает та мировая система, которая существует для борьбы с допингом. У нас есть WADA, у нас есть МОК, у нас есть CAS, у нас есть выстроенная система борьбы с нарушениями антидопингового законодательства. Россия является одним из участников этой системы. Американцы слышат только то, что им интересно, в этом проблема, к сожалению».

Все виды спорта «Этот спорт заслужил стать олимпийским». Чемпионы мира – о будущем самбо 20/11/2020 В 21:49