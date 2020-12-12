В Москве на 86-м году жизни скончался известный советский и российский актер, режиссер, поэт и писатель Валентин Гафт.

Валентин Иосифович – большой поклонник спорта. В футболе он с малых лет болел за «Спартак» и даже ходил на матчи команды. «Я часто слушал футбол по радио, отец купил билеты на «Динамо», играли финал Кубка. Помню, как Соловьев, его назвали «Кривые ноги», промазал 11-метровый. Что тогда творилось на стадионе! Тогда не было мата, да, люди были неспокойные, но все было в нормах.

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Я знал тогда всех наизусть, до сих пор удивляюсь, как лет в 10 слушали радио с той компанией, где Аршин, обсуждали возможности нашей команды. Это был 1945 год, знал всю команду по именам. Тогда после войны наши поехали в Англию играть, я в 10 лет знал даже английские команды. Я тогда болел за «Спартак», помню потрясающего Шмелькова, который стоял в воротах. Он любил не просто поймать мяч, а по воздуху распластаться, как не человек», – рассказывал Гафт.

Зная о любви Валентина Иосифовича к красно-белым, в 2015-м в эфире своего шоу Иван Ургант спросил у актера, почему деятели культуры болеют именно за этот футбольный клуб. Гафт ответил с юмором и долей иронии: «Не было бы «Спартака», не было бы футбола. Потому что кого любить, «Динамо»?»

Но главное увлечение в жизни артиста – хоккей. Гафт следил за этим видом спорта и даже в 1974 году сыграл в фильме «Жребий», рассказывающем о вратаре провинциальной хоккейной команды. Но, как оказалось, актер не был в восторге от этого кино.

«Картина не удалась, поэтому я даже вспоминать о ней не хочу, – поведал Гафт в 2014-м «СЭ». – Я рассчитывал на то, что все будет как в первый съемочный день: я играл ветерана хоккея, который в последний раз выходит на лед с командой. И слышит гул трибун. Но это ему только кажется, на самом деле дворец совсем пустой. Игрок набирает скорость и слышит, как стадион кричит, гонит его вперед. Но в действительности это только иллюзия. Никого нет. Трогательная сцена, драматическая. Человека, который навсегда уходит из хоккея.

Это «последний спектакль». Но потом картина не получилась. Трудно делать фильмы о спорте. Их совсем мало. Потому что они требуют не только внешнего изображения спорта, но и понимания характера спортсмена, чего ему стоит его работа. Это очень трудная профессия и чаще всего драматическая история. За спорт приходится расплачиваться своей жизнью. В «Жребии», кстати, я был на экране на крупном плане, а на общем – виртуозно делал трюки, играя клюшкой с шайбой, замечательный хоккеист, заслуженный мастер спорта. А консультантом картины был великий Борис Майоров».

Валентин Гафт в фильме «Жребий» Фото: Other Agency

Также Валентин Иосифович высказался о Третьяке и болении – по этим фразам видно, как он любил и тонко понимал игру.

«Я смотрел хоккей, когда Третьяк еще и не намечался, когда наши только начинали играть. Я видел зарождение хоккея. Он у нас сразу поднялся на колоссальную высоту. Я влюбился в него и до сих пор люблю. Хоккей поразил меня своей скоростью, своей неожиданностью и силой.

Помню, как мы были на «Динамо», сидели на холоде, смотрели матчи под открытым небом. Приезжала чешская команда ЛТЦ. У нас играли все будущие чемпионы: Бобров, Шувалов, Тарасов, Бабич, Мкртычан. Все играли в велосипедных шлемах и чуть ли не с самодельными клюшками. Я видел, как наши, не привыкшие так биться физически, валились через борт в столкновении с чехами. Но ничего, быстро освоились и стали чемпионами мира и олимпийских игр. Овладели хоккеем настолько, как будто когда-то уже играли и просто забыли. И теперь вспомнили. А это была совершенно новая игра.

Все матчи у меня смотреть не получается, но за главными турнирами слежу. Видел чемпионат мира в Минске. Это было замечательно! А олимпийские игры – это вообще больше чем турнир. Это спектакль, и не знаешь, чем кончится эта игра. Понимаете, средства выражения разные, но чувства те же, что и когда играешь на сцене. Спорт и театр похожи. Все определяется накопленным. Важно то, что ты имеешь внутри. Когда выходишь на площадку, ты должен так подготовиться, чтобы от волнения не растеряться, ни психологически, ни физически. Трудная работа. Тяжелая профессия», – заключил Гафт.

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