Австралия удивляет – во время трансляции боксерского турнира, где сын Кости Цзю нокаутировал соперника в первом раунде, телезрители увидели прямо-таки рудимент спортивных ивентов 2020-го. На трибунах сидели живые люди – плотно, без соблюдения социальной дистанции и масок.

Чуть раньше завирусились фотографии с футбола: игроки братались с болельщиками, и все вели себя так, будто коронавируса не существует.

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Что происходит? Австралийцы настолько безалаберны? В Европе активно критиковали беспечное поведение фанатов «Локомотива» на матчах Лиги чемпионов, а после выставочных турниров Новака Джоковича на Балканах в теннисе громыхнула вспышка коронавируса. В Белграде как раз собрались полные трибуны болельщиков, а игроки посещали внеспортивные ивенты.

Но нет, австралийцы не сошли с ума. Они практически победили коронавирус и августовскую волну. Максимальный показатель – 602 зараженных в сутки. 1 ноября впервые с 9 июня не зафиксировали ни одного положительного случая, а в декабре число инфицированных в день не превышает 10. В Австралии были введены строгие меры, а после первого локдауна и частичного смягчения ограничений власти не пустили все на самотек и при малейшем росте заболеваемости снова закрутили гайки. Были закрыты границы между некоторыми штатами, строго ограничивали посещение баров и других заведений.

Отлично постаралось и правительство, и граждане – поэтому трудно не понять австралийское нежелание пускать в страну зарубежных теннисистов для участия в Australian Open. Для въезжающих установлены жесткие рамки – строгий двухнедельный карантин. Сперва теннисистам не разрешали даже тренироваться, но местная федерация тенниса, ATP и WTA убедили руководство штата Виктория в необходимости спортивной подготовки перед «Большим шлемом».

Теннисисты прилетят в Австралию 15 января и будут соблюдать правила. Спортсменов разделят на пары – после первого отрицательного теста на коронавирус можно приступать к тренировкам, но только с назначенным организаторами спарринг-партнером. Покидать номер в гостинице можно максимум на пять часов в день: два отведены тренировкам на корте, два – тренировкам в спортзале, оставшееся время – приему пищи на территории отеля.

Даниил Медведев на тренировке Фото: Getty Images

Зато потом – полная свобода: австралийские организаторы не планируют помещать игроков в опостылевший им за полгода пузырь. Карантин гарантирует коронавирусную безопасность, поэтому Australian Open и предшествующие ему турниры состоятся при заполненных трибунах.

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