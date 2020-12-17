17 декабря спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию России (конкретно РУСАДА) к ВАДА. Российская сторона оспаривала декабрьское решение Исполкома ВАДА о четырехлетнем бане российского спорта на международной арене. Но апелляция привела лишь к сокращению срока бана до двух лет: CAS принял сторону ВАДА и отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом и запретил проводить старты.

Санкции со стороны ВАДА затронут ОИ-2020 в Токио и 2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года.