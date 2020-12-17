17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрел апелляцию России (конкретно РУСАДА) к ВАДА. Российская сторона оспаривала декабрьское решение Исполкома ВАДА о четырехлетнем бане российского спорта на международной арене. Но апелляция привела лишь к сокращению срока бана до двух лет: CAS принял сторону ВАДА и отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях под национальным флагом и запретил проводить старты.

«Не все аргументы, представленные нашими юристами, были услышаны, но мы в полной мере приветствуем ответственный и разумный подход арбитров в отношении чистых российских спортсменов, – цитирует Буханова пресс-служба РУСАДА. – Навязываемый ВАДА принцип коллективной ответственности, противоречащий в корне основам международной олимпийской хартии, мог бы стать опасным прецедентом, угрожающим всему олимпийскому движению.

Было бы неправомерно и абсолютно несправедливо лишать прав всех водителей только потому, что кого-то из них поймали за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так и в данном деле. Чистые атлеты не должны нести ответственность за действия некоторых нечистоплотных спортсменов. Тот факт, что ВАДА не смогло убедить арбитров CAS наказать чистых атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации – победа здравого смысла, дающая чистым спортсменам и из других стран шанс на защиту».