Спортивная Россия дождалась очередного судного дня – CAS огласил вердикт по слушаниям РУСАДА и ВАДА, которые были запланированы на весну, но оказались перенесены из-за коронавируса. Изначальным приговором были четыре года полной изоляции на международной арене и полного бана русского спорта. Срок скостили до двух лет – это ожидаемо и, наверное, правильно.

Было бы странно, оправдай Арбитраж приговор полностью: в том, что базу данных московской антидопинговой лаборатории в январе 2019-го отредактировали, сомневаются только самые отъявленные патриоты. Какое-то наказание дать следовало, потому что настолько кривая работа руководителей (в момент редактирования база данных находилась в СК) поражает сильнее, чем, например, употребление эритропоэтина или признания Анфисы Резцовой. В этом плане бан заслужен – ведь после Сочи и поездки на Олимпиаду под нейтральным флагом Россия продолжила возмутительно грубое мошенничество.

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С другой стороны, базу данных редактировал не Александр Большунов, который сейчас возглавляет общий зачет лыжного Кубка мира. Фигуристка Камила Валиева смотрела сочинскую Олимпиаду, будучи первоклассницей. Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев никак не связаны ни с Сочи, ни с московской антидопинговой лабораторией. Да и при чем здесь футбольная сборная, всегда стоящая как-то отдельно от допинговых дел? Несправедливо лишать новое поколение российских спортсменов международных соревнований. Они ничего не сделали. Они ни в чем не виноваты и расплачиваются за роковые постыдные решения чиновников.

Камила Валиева Фото: Getty Images

Поэтому – два года. В спортивном сегменте рунета поднялась паника. Кажется, не все понимают, что скрывается за громкими словами «полный бан русского спорта на два года». На самом деле, ничего слишком уж страшного нет. Российский спорт не останавливается прямо сейчас: в минуты написания этого текста я параллельно смотрю хоккейный Евротур – сборная играет со шведами в красной форме с триколором. Завтра биатлонистки побегут спринт на Кубке мира в Хохфильцене – тоже как сборная России. Заклеивать флажок на форме бумажным скотчем и стирать маникюр в виде триколора не придется. В субботу-воскресенье за победой полетят лыжники, а хоккейная молодежка готовится к МЧМ в Канаде.

Приговор распространяется только на крупнейшие старты. Это Олимпийские игры (попадают и летние 2021 года, и зимние 2022-го) и чемпионаты мира. И то не все – ФИФА неоднократно заявляла, что в случае попадания на ЧМ в Катаре, сборная России будет играть под своим флагом. Кубки мира, чемпионаты Европы, турниры ATP и WTA, UFC и Bellator – ничего не изменится: российские спортсмены продолжат участвовать в этих стартах.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Еще одно важное уточнение – на Олимпиады и чемпионаты мира российские спортсмены тоже поедут: всеобщего запрета нет. Есть только запрет на флаг и гимн. Но атлетов будут допускать индивидуально – по образцу Пхёнчхана, где приглашения рассылала комиссия строгой дамы Валери Фурнейрон. Это не самая приятная ситуация – Сергею Устюгову и Антону Шипулину до сих пор не объяснили, почему их не допустили до Игр-2018. Но точно не самая ужасная, да и в последние годы западные партнеры ведут себя здраво. Берут сомнения, что они найдут сочинский след у Большунова, фигуристок или чистых летников (тех, чей вид спорта не заканчивается словом «атлетика»).

Да, это соломоново решение и со стороны ВАДА, и со стороны CAS. Мошенничали не спортсмены – но нервотрепку с допуском перед главными стартами будут испытывать спортсмены. А если снова завернут Устюгова, у него фактически вылетит сезон: из-за последствий коронавируса он пропустил начало зимы и отказался от «Тур де Ски». Но прецедентов, чтобы наказывать по существу, не было. Так называемые карательные органы действовали без образца и практически вслепую.

Назревает вопрос: так что теперь делать? Верить во все хорошее? Пожалуй, нет – вряд ли спортивные чиновники враз перевоспитаются. Но для большинства диванных болельщиков ничего не изменилось: спортивные события продолжаются с русскими спортсменами, русский спорт не умер и не умрет.

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