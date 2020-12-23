Президент ВАДА Витольд Банька отреагировал на недовольство США решением CAS о смягчении наказания для России по делу о редактировании базы данных московской антидопинговой лаборатории.

«Понимаю недовольство Тайгерта (глава USADA – Eurosport), так как мы тоже ожидали более серьезных последствий для России. Но считаю нечестным обвинять в этом прокурора, а не судью. Это против логики. ВАДА проделало огромную работу при расследовании. Мы не могли сделать больше. Часть американского общества давно требует тотального бана для России, несмотря на какие-либо доказательства. Но такое CAS бы точно не поддержал.

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К тому же, несмотря на то, что думает Тайгерт, нельзя взять и выкинуть спортсменов из спорта только потому что они родились в России. Как объяснить молодому атлету, что он должен забыть мечту о поездке на Олимпиаду или чемпионат мира только потому, что его страна мошенничала, а старшие коллеги употребляли допинг? Нельзя наказывать целое молодое поколение», – цитирует Баньку The First News.

Россия получила двухлетний запрет на участие в крупных международных соревнованиях под национальным флагом и на проведение таких турниров на территории страны.

Изначально ВАДА требовало четырехлетний бан.

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