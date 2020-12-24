Подводный хоккей, шахбокс, мас-рестлинг, квиддич… В мире полно экзотических видов спорта, из которых один из самых необычных – перетягивание ушами. Этот вид спорта включен в программу Всемирных эскимосо-индейских олимпийских игр, ежегодно проводящихся на Аляске.
Суть игры заключается в следующем. Два соперника садятся напротив, их уши соединяют покрытой воском шелковой нитью – для улучшения скольжения. Нить цепляют на левое ухо одного игрока и присоединяют другой конец к правому уху соперника. Во время борьбы участники терпят невыносимую боль, ведь уши считаются наиболее чувствительными органами человека. В перетягивании ушами принимают участие не только мужчины, но и женщины.
Победителем признается тот, кто сдался из-за невыносимой боли, либо по причине соскока петли с уха. Такие противостояния не для слабонервных – поединки приводят к сильным кровотечениям и повреждениям ушей. Иногда их приходится пришивать. По этой причине в некоторых странах существует запрет на жесткий вид спорта.
Особую популярность игра имеет у инуитов, этнической группы коренных народов Северной Америки. Они проживают на около 1/3 северных территорий Канады от полуострова Лабрадор до устья реки Маккензи. Они считают, что с помощью этой игры они готовят детей к суровым условиям арктической среды, подчеркивая зрительно-моторную координацию, решение проблем, физическую силу и выносливость.
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