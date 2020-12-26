Серхио Рамос

Все виды спорта Тренера-девушку уволили из юношеского центра за откровенные фото. Она подала апелляцию в суд 13/12/2019 В 19:00

4,6 млн фолловеров, 21,1 млн лайков

Приготовьтесь ко встрече с капитаном «Реала» в таком виде, в котором вы никогда его не видели. Вероятно, и не хотели увидеть. Бородатый испанец смешно танцует, выкладывает забавные хайлайты тренировок, пижонит в тренажерке, но всегда остается максимально стильным. А еще там есть вот это.

Диана Сонина

422 тыс фолловеров, 6,9 млн лайков

Диана – топовый фитнес-блогер. Правильное питание, необычные и действенные упражнения для дома. Диана рассказывает много полезных вещей о профилактике травм, проводит марафоны тренировок и ведет лайвы занятий. А еще там много, очень много девчачьего юмора.

Mark Kuz

257,4 тыс подписчиков, 9,3 млн лайков

Отличный аккаунт для любителей футбольных скиллов и фристайла. Марк постит видео трюков, пародирует топовых футболистов и дает советы по прокачке – например, как развить неигровую ногу.

Деми Бэгби

14 млн фолловеров, 267,5 млн лайков

Деми – кроссфит-атлет, бодибилдер и одна из самых популярных девушек в тиктоке. Шесть лет назад девушка сломала позвоночник и несколько месяцев была парализована. С помощью тренировок она восстановила тело. Видео Деми не ограничиваются рассказами о тренировках дома и в зале. Деми тренит, где угодно – от пешеходных переходов, до пустыни. Советы по упражнениям дополняются красивыми и/или смешными видео.

Анатолий Горячев

453,2 тыс фолловеров, 3,9 млн лайков

Мегасуровый тикток-канал для парней, которых бесит тикток. Брутальный Анатолий показывает только тренировки в зале. Зато все коротко и по делу. Опытный коуч помогает набирать массу, ставит технику, запускает челленджи, отвечает на вопросы – следить нужно сто процентов!

Ольга Клещевникова

3,7 млн фолловеров, 69,8 млн лайков

Ольга – нетипичный тиктокер. Видео с танцами она эффектно разбавляет трюками, бодро снятыми под хорошую музыку. Ну и прочие мемы про отношения, конечно, тоже тут. Разнообразие – секрет популярности.

SFT FOOTBALL

533,3 тыс фолловеров, 8,1 млн лайков

Еще один задорный аккаунт футбольных трюков и пародий. Парни высмеивают топовых игроков всех времен, а также повторяют забавные моменты из игр FIFA в жизни.

Энтони Локхорст

4,4 млн фолловеров, 76,3 млн лайков

Энтони – один из топовых фитнес-тиктокеров и онлайн-тренер. Парняга постит бодрые и стильные видео тренировок, дает советы и выкладывает необычные способы забить мышцы. Например, тренировку в стиле Джеки Чана.

Альфонсо Дэвис

3 млн фолловеров, 47,5 млн лайков

Тащер из «Баварии» Альфонсо Дэвис – король тиктока среди футболистов. «Футбол для меня на первом месте, но в итоге я хочу стать актером. Мне нравится развлекать людей, и тикток позволяет мне это. С его помощью фанаты могут не только следить за мной на поле, но и узнать меня как личность», – признался молодой канадец в интервью Гари Линекеру. По его тиктоку точно ясно две вещи: талантливый человек талантлив во всем, и актером Дэвис точно станет.

Вики Джастис

88.7 тыс фолловеров, 838,8 тыс лайков

Вики показывает простые домашние тренировки и полезные советы по фитнесу. В тиктоке девушка недавно, зато на YouTube у нее 1,45 миллиона подписчиков. В тиктоке Вики на 80% тренирует, на 20% – очаровательно дурачится на камеру – и неизвестно, что ей удается лучше.

Все виды спорта Итальянская модель придумала жаркий способ носить купальник. После ее фото сложно остыть 11/06/2019 В 13:57