Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что Россия подаст апелляцию на решение CAS о двухлетнем бане русского спорта на международной арене.

«В ходе арбитражной процедуры и до вынесения финального решения ОКР совместно с ответчиком, третьими лицами неоднократно обращал внимание на многочисленные процессуальные нарушения, которые касались компетенции Спортивного арбитражного суда. Будет не очень правильно говорить сейчас, какие именно моменты вызывают вопросы, но мы за время новогодних праздников и рождественских каникул у наших европейских партнеров детально проработаем нашу позицию, подготовим возможные шаги и действия.

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Хочу еще раз подчеркнуть: с точки зрения наших юристов, были допущены процессуальные нарушения, которые мы планируем оспаривать в кассационной инстанции», – цитирует Познякова ТАСС.

Скорее всего, Поздняков имеет в виду апелляцию в Верховный суд Швейцарии, где можно оспорить процессуальные нарушения. Недавно оспорить решение CAS получилось у китайского пловца Сунь Яна.

Россия получила двухлетний запрет на участие в крупных международных соревнованиях под национальным флагом и на проведение таких турниров на территории страны.

Изначально ВАДА требовало четырехлетний бан.

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