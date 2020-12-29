В новогодние праздники нужно успеть все: отпраздновать, поесть, попить, погулять и отдохнуть активно, но главное – посмотреть все спортивные событие, какие только можно. Из-за скомканного календаря в 2021 году их будет как никогда много.

Лыжные виды

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«Тур де Ски»

Главное и традиционное новогоднее блюдо – лыжная супермногодневка «Тур де Ски», где Александр Большунов и Наталья Непряева будут биться за итоговую победу. Лыжники – хедлайнеры январских праздников, и внимание к ним – самое пристальное. «Тур» пройдет 1-10 января на трассах Швейцарии и Италии, Eurosport покажет гонки в полном объеме.

Александр Большунов с призом за победу в «Тур де Ски» Фото: Imago

«Турне четырех трамплинов»

Еще одна изюминка праздничной недели – атмосферный турнир прыгунов с трамплина, который проходит в четырех городах: Оберстдорфе и Гармише (Германия), Иннсбруке и Бишофсхофене (Австрия). Даты «Турне» – 28 декабря-6 января. Наблюдать за летающими лыжниками также можно на каналах Eurosport.

Этап Кубка мира по биатлону

Биатлонисты вернутся чуть позже: этап Кубка мира в Оберхофе состоится 8-10 января. В последний день каникул впервые в сезоне пройдут смешанные дисциплины, и это шанс для сборной России прервать антирекордную серию в 39 гонок без попадания в призы. Возможно, победа Евгении Павловой и Матвея Елисеева на «Рождественской гонке» станет толчком к возвращению успешных результатов. Увидеть биатлон, конечно же, можно на Eurosport.

Евгения Павлова и Матвей Елисеев на «Рождественской гонке» Фото: Getty Images

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

МЧМ – еще один гвоздь новогодне-рождественской программы: российская молодежка героически бьется за медали и часто радует. Следить за командой Игоря Ларионова сложнее, чем за спортсменами с лыжами – турнир проходит в Эдмонтоне, на западе Канады, а организаторы еще и засунули все групповые матчи сборной России на вечер по местному времени – а это 05:30 утра по Москве. Но на плей-офф нужно собраться с силами и проснуться, чтобы зарядиться эмоциями от отличного хоккея. МЧМ показывает Первый канал.

НХЛ

Как вы уже наверняка заметили, никакой новогодней Зимней классики на открытом воздухе не будет. Но все же НХЛ наконец возвращается! Правда, не в выходные, а 13 января, в старый новый год. Поэтому ночные просмотры хоккея затянутся надолго: МЧМ – только разминка. Пора снова следить за Овечкиным, Малкиным, Панариным и другими.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Футбол

АПЛ

Какой Новый год без Boxing Day в АПЛ? Даже пандемия его не сорвет. Тем более, замаячила интрига – «Сити» может слететь с самой насыщенной части сезона из-за вспышки коронавируса. Матч с «Эвертоном» уже отменился, а впереди у «горожан» «Челси», «МЮ» и «Бирмингем». Есть и другие вопросы: удержится ли «Ливерпуль» наверху таблицы? Продолжит ли выплывать «Арсенал»? Кто пройдет дальше в Кубке Лиги? С АПЛ никогда не скучно.

Бундеслига

А вот это невиданное прежде удовольствие на праздники. Немецкий чемпионат традиционно берет длительную январскую паузу, но скомканный и поздно завершившийся прошлый сезон внес коррективы в календарь нового. Бундеслига возвращается 2 января с огоньком: «Бавария» сыграет с «Майнцем», «Боруссия» – с «Вольфсбургом». А 9-го «Дортмунд» сыграет против «Лейпцига».

Роберт Левандовский Фото: Getty Images

Для гурманов

Не забываем про баскетбол: регулярный чемпионат НБА начался в конце декабря и не собирается останавливаться, как и Евролига, где играют ЦСКА, «Химки» и «Зенит».

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