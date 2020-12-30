12 месяцев назад люди встречали год крысы, но в итоге 2020-й прошел под знаком мыши. И не ближайшего крысиного родственника, а той мыши, что летает по ночам. Надеемся, что больше летун не будет так безобразничать, и попробуем задобрить его, восславив его отношения со спортом.

«Валенсия», «Леванте» и… «Барселона»!

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Когда по всей Европе дворянство угорало по львам, орлам, драконам и прочим грозным бестиям, летучую мышь полюбили на востоке Испании, в королевстве Арагон. По одной легенде, зверь сел на корону Хайме I перед битвой с мусульманами за Валенсию, чем предупредил его об опасности. По другой, летучая мышь невольно спасла христианскому королю жизнь, приняв на себя посланную иноверцами стрелу. Животное завоевало центральную позицию в местной геральдике и в итоге пережило и королевство Арагон, и королевство объединенной Испании, и прочие государственные строи.

Самыми известными спортивными «летучими мышами» является собственно «Валенсия». Зверь красуется на груди шестикратных чемпионов Испании и двукратных победителей Лиги чемпионов c самого основания (а близкий к современному вид эмблема приняла в 1921-м), а на домашних матчах болельщиков развлекает соответствующий маскот. Бестия украшает лого и земляков «Валенсии» из «Леванте». Двум «летучим мышам» в одном городе тесно, поэтому менее титулованную команду называют «лягушками».

Денис Черышев против Робера Пьера в дерби «Леванте» – «Валенсия» Фото: Getty Images

Летающий зверь также украшает логотипы многих других спортивных команд региона. Например, «Валенсии Файрбэтс» («огненные летучие мыши»), которая играет в… американский футбол.

Мало кто знает, но когда-то «летучими мышами» был и один из двух суперграндов Ла Лиги – «Барселона». На первой эмблеме каталонской команды красовался как раз герб Арагона. Лишь к 11-летию был придуман культовый логотип-котел.

Остальной мир

Летучая мышь играла не последнюю (и не самую светлую) роль в мифологии ацтеков. А теперь в Мексике выступает футбольная команда «Мурсьелагос» – дословно с испанского «Летучие мыши». Клуб совсем молодой. По совпадению, «Мурсьелагос» появились в год (2008) выхода самого культового кинокомикса про самую известную в поп-культуре летучую мышь. Возможно, это и предопределило клубное прозвище – «темные рыцари». Пока пиком «Мурсьелагос» остаются три сезона во второй по рангу мексиканской лиге в 2015-18 годах. Пандемия больно ударила по финансам: в сезоне-2020/21 «темные рыцари» должны были выступить в Серии А (в Мексике это всего лишь третий дивизион), но снялись с турнира. Сейчас клуб порхает над пропастью банкротства.

Красуется летающее млекопитающее на лого таиландской баскетбольной команды «Моно Вампайр». Тоже молодой: «вампиры» появились в 2014-м, сходу трижды выиграли чемпионат страны и стали выступать в лиге АСЕАН для стран Юго-Восточной Азии и Китая. В 2018-м «Моно Вампайр» сыграл в финале, а в 2020-м одним из первых снялся с турнира из-за коронавируса.

Тренировка «Моно Вампайр» (на фото – Престон Ноулес) Фото: Getty Images

Летучая мышь выглядит идеальным зверьком для бейсбола, ведь в английском языке название животного и бейсбольная бита – полные омонимы (bat). Однако американцам такая ассоциация показалась непозволительно очевидной, так что выше минорной лиги рукокрылое не поднялось – всего лишь «Луисвилл Бэтс», фарм «Цинциннати Редс». «Бэтс» четырежды выигрывали минорную лигу, правда, три титула были добыты еще под другим названием («Редбёрдс», или «Красные птицы»).

Бадди Бэт, маскот «Луисвилл Бэтс» Фото: Eurosport

Еще мышь ненадолго попробовала себя в хоккее. В 1996-2008 годах в Техасе шайбу гоняли «Остин Айс Бэтс». «Ледовые летучие мыши», которые были аффилированы с «Миннесотой Уайлд» из НХЛ, популярности не снискали и канули в лету.

Чаще на стадионах США можно увидеть маскота в виде Человека летучей мыши – вскользь упомянутого выше темного рыцаря Бэтмена. Кстати, DC несколько раз грозился судом «Валенсии», самый свежий конфликт развернулся в 2019-м: испанский клуб праздновал 100-летие, и юбилейный плакат показался издательству комиксов подозрительно знакомым, или просто плагиатом с зарегистрированного лого Бэтса. Валенсийцы обвинения отмели напоминанием, что их клуб почти на два десятка лет старше Брюса Уэйна.

Кстати, иногда на спортивных ивентах можно увидеть настоящих летучих мышей – не так часто, как собак или кошек, конечно. Больше всего им полюбилась домашняя арена «Сан-Антонио» из НБА. В 2009-м защитник «Спёрс» Ману Джинобили поймал летучую мышь прямо во время матча, а спустя 10 лет его подвиг повторил… маскот в костюме Бэтмена. Символичненько.

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