Звезда реалити-шоу, светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст разводятся после шести лет брака, утверждает американский таблоид Page Six со ссылкой на источники в окружении обеих звезд.

Кардашьян наняла звездного адвоката по разводам Лауру Уэссер, пара обсуждает будущий раздел имущества. Главной проблемой может стать дом в Калабасасе стоимостью 60 млн долларов. Кардашьян хочет, чтобы он остался ей с детьми. Инициатором развода стал Уэст, уставший терпеть образ жизни семьи Кардашьян, построенный по принципу реалити-шоу.

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Канье Уэст и Ким Кардашьян Фото: Getty Images

До того, как выйти замуж за Уэста и родить от него четверых детей, Кардашьян приписывали романы с многими спортсменами, в том числе и Криштиану Роналду. Португалец закружил Ким во время первого сезона в «Реале» – в 2010-м американка провела несколько недель в Мадриде вместе с молодым Кришем, но роман получился быстротечным.

Брак с Кардашьян сделал Уэста родственником Кейтлин Дженнер – трансгендерной женщины, которая в молодости была легкоатлетом Брюсом Дженнером, олимпийским чемпионом Монреаля-1976 в десятиборье. В 1991-м Брюс женился на Крис Кардашьян, а Кортни, Ким и Хлои стали его падчерицами.

Родной отец Ким, адвокат Роберт Кардашьян, получил известность благодаря процессу, на котором он защищал главную звезду НФЛ 1970-х О. Джея Симпсона. Футболиста подозревали в убийстве жены Николь Браун-Симпсон и ее любовника. Благодаря Кардашьяну, который был близким другом обвиняемого, спортсмен был оправдан и избежал смертной казни. Судебные издержки Симпсона составили 33,5 млн долларов, а Кардашьян стал сказочно богат.

Уэст и Кардашьян обожают баскетбол, футбол, хоккей и теннис. Вместе с женой рэпера замечали на аренах НБА в Лос-Анджелесе, Бруклине и Чикаго. В 2009-м его сингл Amazing стал официальным треком плей-офф НБА, а один из дней рождений певец провел на арене «Лейкерс» – Ким арендовала ее для проведения вечеринки. На нее пригласили баскетболистов Рассела Уэстбрука, Джона Уолла и Джемса Хардена, а также певца Джастина Бибера. Уэст и приглашенные звезды поиграли в баскет – Канье выбрал 23-й номер.

Канье Уэст и Коби Брайант Фото: Getty Images

В конце февраля 2020 года Уэста заметили в джерси «Детройт Ред Уингс» в Калифорнии. Неизвестно, болеет ли Канье за эту команду НХЛ – журналисты сошлись во мнении, что это была дань моде: у «Детройта» – самая качественная форма.

В 2015-м спортивный мир воспользовался новостью о том, что Ким и Канье Уэст назвали новорожденного сына Святым. Клуб АПЛ «Саутгемптон» поздравил родителей с «отличным выбором имени», после чего к ним присоединились команда НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс», австралийская «Сент-Кидла» и шотландский «Сент-Джонстон».

Канье дружит со многими американскими спортсменами и упоминает их в треках. Уэст обращался к своей подруге теннисистке Серене Уильямс («Я ищу одну [телку], ты ее видела?/Мой экстрасенс сказал, что у нее будет попа, как у Серены»), пловцу Майклу Фелпсу, боксерам Майку Тайсону и Мохаммеду Али, бейсболисту Барри Бондсу и даже герою фильма «Маменькин сынок» Бобби Буше, который вдруг стал отличным игроком в американский футбол.

Серена Уильямс, Ким Кардашьян и Дайана Росс Фото: Getty Images

В соцсетях много шутили про твит Канье из 2016-го: «Я исправлю волков». В Англии это восприняли как прогноз о выходе «Вулверхэмптона» в Премьер-лигу, что на момент написания было полной утопией – команда прозябала в Чемпионшипе с кучей долгов и риском опуститься еще ниже. Однако спустя год китайский инвестор Fosun International при поддержке суперагента Жорже Мендеша и его компании Gestifute спасли клуб от банкротства, а уже через год он взлетел в АПЛ.

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