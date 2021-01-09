Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов попал на видео во время разговора с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду по скайпу.
Нурмагомедов и Роналду общаются не первый раз: Хабиб болеет за «Реал», и спортсмены познакомились еще когда Криш выступал на «Сантьяго Бернабеу».
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Ролик в сториз инстаграма опубликовал друг Хабиба, боец UFC Ислам Махачев.
«Блин, команда серьезная намечается. Мура, ты Криштиану на себя возьмешь?» – сказал Махачев во время записи видео.
- Хабиб завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе в апреле 2018-го, одолев Эла Яквинту.
- Затем российский боец трижды защитил титул, победив Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи.
- После победы над Гэтжи непобежденный дагестанец объявил о завершении спортивной карьеры.
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