Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сыграл в футбольном матче с бывшим игроком мадридского «Реала» Кларенсом Зеедорфом и известным шеф-поваром Бураком Оздемиром.
Экс-полузащитник «Реала» и «Милана» играл в одной команде с Хабибом, а за противников рубились бойцы UFC Ислам Махачев и Абубакар Нурмагомедов, а также Оздемир.
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Еще один бывший игрок «Реала», Рубен Де Ла Ред, присутствовал на игре как зритель.
- Хабиб завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе в апреле 2018-го, одолев Эла Яквинту.
- Затем российский боец трижды защитил титул, победив Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи.
- После победы над Гэтжи непобежденный дагестанец объявил о завершении спортивной карьеры.
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