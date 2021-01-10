Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сыграл в футбольном матче с бывшим игроком мадридского «Реала» Кларенсом Зеедорфом и известным шеф-поваром Бураком Оздемиром.

Экс-полузащитник «Реала» и «Милана» играл в одной команде с Хабибом, а за противников рубились бойцы UFC Ислам Махачев и Абубакар Нурмагомедов, а также Оздемир.