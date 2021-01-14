14 января сборная России по гандболу начала выступление на чемпионате мира-2021 в Египте. Не под своим названием, без флага и гимна – вместо него будет звучать гимн Международной федерации гандбола. А летом Россию ждет Олимпиада в Токио в схожих условиях. Поэтому комиссия спортсменов занялась вариантами замены и уже предложила выход.

«Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на «Катюше», – поведала журналистам олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая. – Это патриотическая песня, которая известна не только россиянам, но и международной общественности, ее любят дети. Так что мы предложили эту песню на рассмотрение исполкому Олимпийского комитета России».

Все виды спорта 2-летний бан не убьет русский спорт. Не нужно паниковать и истерить 17/12/2020 В 19:54

Песня вышла в свет в последний предвоенный для мира год (вы же помните, что Вторая мировая война началась не в июне-1941?) из-под пера Михаила Исаковского. Поэт в начале 1938-го написал два четверостишья, а потом вдохновение пропало и работа была приостановлена: «Я не знал, что же дальше делать с Катюшей, которую я заставил выйти «на высокий берег, на крутой» и запеть песню».

Спустя месяцы Исаковский вспомнил о незаконченном произведении на встрече с Матвеем Блантером, искавшим стихи, на которые можно написать музыку. Забавно, что композитор закончил работу над музыкой раньше, чем Исаковский дописал стихи – Блантеру даже пришлось заявиться в Ялту, где поэт отдыхал в поисках вдохновения, и потребовать завершения текста: композиция уже была заявлена в программу первого концерта Государственного джаз-оркестра.

Пришлось окунуться в работу: поэт написал несколько разных вариантов развития сюжета – Блантер выбрал тот, в котором речь идет о пограничнике. Впервые «Катюша» была исполнена в ноябре 1938 года, в следующем году была сделана первая запись в исполнении джазовой певицы Валентины Батищевой.

В годы Великой Отечественной войны «Катюша» стала одной из любимых армейских песен. Солдаты даже сочинили больше сотни собственных вариантов. Например:

Разлетались головы и туши,

Дрожь колотит немца за рекой –

Это наша русская «Катюша»

Немчуре поет за упокой.

Речь идет, разумеется, о легендарном БМ-13 – «Катюше». Прямых свидетельств, что боевая машина получила прозвище именно в честь песни Исаковского, нет, но большинство версий отсылают к ней.

«Катюша» полюбилась не только в России. Испанцы – те, что, к сожалению, воевали в составе Вермахта – написали на мотив «Катюши» песню со своим текстом Primavera. А вот итальянскую Fischia il vento исполняли партизаны, боровшиеся с режимом Муссолини. Но это локальные варианты, а вообще сама «Катюша» была переведена на многие языки.

Проще говоря, «Катюша» хорошо узнаваема во всем мире, а в России прочно ассоциируется с победами. Но по этой же причине некоторые приняли инициативу спортсменов в штыки:

«Это предложение – какой-то бред. «Катюша» была песней Великой Отечественной войны, под нее умирали люди, которые освобождали страну от фашизма! А теперь ОКР предлагает ее в качестве гимна вместо того, чтобы отстаивать интересы российских спортсменов. Они делают это в тот момент, когда уже все просрали. За такое предложение ОКР нужно разогнать и набрать новый состав! Придумали какую-то чушь. Великую песню времен войны использовать для такого...», – рвал и метал депутат Игорь Лебедев в интервью «Чемпионату».

МОК пока никак не комментирует такой вариант: «Консультации с международными организациями и IPC (Международным паралимпийским комитетом) еще не закончены, мы свяжемся с ними в ближайшее время», – ответили в пресс-службе на вопрос о предложении комиссии спортсменов ОКР.

КАК ВАМ ЗАМЕНА ГИМНА РФ «КАТЮШЕЙ» НА СПОРТИВНЫХ ИВЕНТАХ? Хорошо Плохо Трудно сказать

Все виды спорта «Нельзя лишать прав всех водителей из-за одного пьяного». Реакция РУСАДА на решение CAS 17/12/2020 В 19:28