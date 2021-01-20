«Любуйтесь великолепным видом, дышите глубже. После боевого крещения вам уже не насладиться красотой природы. Когда вы попробуете огонь на вкус, вы будете видеть кругом только одно – топливо», – говорит герой фильма про пожарных «Дело храбрых». В прошлом году в России пылало 422 тысячи пожаров. Ежегодно на территории страны горит 10 млн гектаров леса. Пожарные живут в мире из потенциального топлива, поэтому им нужна потрясающая физическая форма.

Первая обязанность газодымозащитников по приказу №3 МЧС России: быть в постоянной готовности к тушению пожаров в непригодной для дыхания среде, совершенствовать физическую, специальную, медицинскую, психологическую подготовку. Для этого, кроме соревнований по обычным видам спорта, у спасателей есть несколько видов тренировок – особая разновидность кроссфита, симуляция пожаров в теплодымокамерах и пожарно-прикладной спорт.

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Кроссфит – уже давно гламурный вид атлетики, хотя 20 лет назад его придумали для прокачки военных. Эти упражнения в модифицированном виде идеально подходят пожарным. Программу такого кроссфита разрабатывают сами спасатели на основе задач, с которыми они сталкиваются в реальности.

Например, соревнования по пожарному кроссфиту, проходившие в Хакасии, включали махи 24-килограмовой гирей, приседания со штангой с последующим толчком над головой, кантование покрышки от грузовика, прокладку рукавной линии для воды с последующей скаткой на время, отжимания, перенос двух газовых баллонов, транспортировку пострадавшего. А еще буксировку двухтонного автомобиля за трос. Все это пожарные исполняли в полной экипировке: шлем, теплозащитная куртка и брюки, пояс с карабином и топориком, тяжелые резиновые сапоги, краги, баллон с воздухом. Все это весит около 25 кг.

Спасатели на учениях с манекеном Фото: Getty Images

С помощью тяжелых физических тренировок пожарные прокачивают тело. Для развития специальных технических навыков, вроде установки пожарных лестниц или тушения огня из рукава, есть свой комплекс тренировок. И они тоже переросли в отдельный вид соревнований – пожарно-прикладной спорт.

Впервые турнир устроили в 1937 году в качестве соревнования Пожарной охраны НКВД и проводят по сей день. В программу входят подъем по штурмовой лестнице на четвертый этаж башни, установка выдвижной лестницы и подъем по ней, 100-метровка с препятствиями, пожарная эстафета с тушением горящей жидкости, боевое развертывание. Суть этих соревнований в симуляции развертывания и тушения огня в экстремальных ситуациях, завалах и при ограниченном времени. От того, что пожарные вытворяют с лестницами, падает челюсть.

Самое лютое – симуляция настоящего пожара. Для этого созданы специальные тренажеры – теплодымокамеры. Чаще всего это огромные грузовые контейнеры, превращенные в лестничные пролеты, лабиринты, захламленные квартиры, заводы и склады.

Такие тренировки проходят примерно раз в квартал в полной экипировке – от шлема до дыхательных баллонов. В отряде из четырех пожарных у каждого своя задача. Один вскрывает дверь теплодымокамеры ручным бензорезом, очищает проход к нему от завала, разрезает мешающую арматуру. Остальные в это время доставляют две тяжелые шины до определенной отметки. Шину поменьше один пожарный двигает кувалдой, покрышку побольше двое кантуют руками. Затем все входят в теплодымокамеру – заполненный дымом (а иногда и огнем) лабиринт без света. Внутри они выполняют задачи: эвакуируют 90-килограмовый манекен, ищут новый выход, тушат предполагаемый источник пожара, вроде горящей кровати или плиты.

Самые продвинутые тепловые камеры включают задымляемое помещение, лабиринт, систему светошумовых эффектов, тренажер для спасения из шахт лифтов, огневые полигоны. Они имеют разные формы и изображают все возможные ситуации на пожаре: есть тепловые камеры в форме кораблей, полноценных двухэтажных домов и даже самолетов. Они моделируют ситуации с пожарами на кухне, возгоранием мебели, лестницы и трубопровода, электрощитков, газа и взрывчатки. Внутри этих камер участники отряда превращаются в команды – учатся работать слаженно, реагировать на изменения ситуации и помогать друг другу.

Работа пожарного – не только выезды на пожары и спасение людей, но и постоянная работа над собой, учеба и самосовершенствование. Ни в одной профессии нет такой самоотдачи – эти люди по своей воле идут туда, откуда бегут все остальные. Пожарные не только спасают людей. Их пример показывает – даже самые сумасшедшие вещи реальны, если грамотно подойти к тренировке.

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