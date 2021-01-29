Чемпионат мира-2021 по гандболу был омрачен неприятным событием. Накануне матча с хозяевами турнира египтянами 12 игроков Словении подхватили пищевое отравление. Трое ключевых гандболистов не вышли на игру. Поскольку на кону стоял четвертьфинал, инцидент не выглядел как случайность. Словенская федерация сделала официальное заявление, но каких-то подвижек в деле не ожидает.

И правильно – история показывает, что в таких случаях – а их набралось немало – результат матча остается, виновным все сходит. Если эти самые виновные, конечно, есть – все-таки и инфекционное заболевание никогда нельзя исключать.

Чемпионат мира Скандал на ЧМ-2021. 12 гандболистов Словении отравились перед матчем с хозяевами 25/01/2021 В 18:19

Футбол, ЧМ-1990. Бразилия – Аргентина

Самый знаменитый случай произошел на самом крупном спортивном ивенте – в 1/8 финала сошлись заклятые враги – «селесао» и «альбиселесте». До 80-й минуты сохранялись нули. Во время паузы из-за оказания помощи травмированному аргентинцу врач Мигель ди Лоренцо передал бутылку воды бразильскому защитнику Бранко, который весь матч успешно закрывал Марадону. Тот счел жест за обычный фэйр-плей и отхлебнул. Вскоре он почувствовал недомогание, бразильцы дичайше ошиблись в обороне, и Каниджа с паса Марадоны забил единственный мяч.

Диего Марадона против Бранко в матче Бразилия – Аргентина на ЧМ-1990 Фото: Getty Images

Бранко почти сразу поднял шум, что в воду было что-то подмешано, но на его причитания махнули рукой. Спустя годы, в конце 2004-го, Марадона признался, что угостить бразильца было его инициативой, а на вопрос о содержимом бутылки ответил в своем стиле: «Святая вода». Главный тренер той Аргентины Карлос Билардо в январе 2005-го дал туманный комментарий словам Диего: «Не скажу, что ничего не было». Вскоре коуч пошел на классическую попятную: его слова вырваны из контекста. Но шум поднялся. Бразильская конфедерация футбола сначала угрожала жалобой в ФИФА, но позже передумала: все равно никто бы не пересмотрел результат 15-летней давности.

«Альбиселесте» же тот инцидент припоминают до сих пор. Например, на важнейший матч отбора ЧМ-2018 перуанцы, опасаясь новых подстав, взяли в Аргентину собственную минеральную воду.

Футбол, КЕЧ-1990/91. «Лех» (Польша) – «Олимпик Марсель» (Франция)

Новый скандал едва не прогремел спустя каких-то пять месяцев – во втором раунде главного еврокубка. Поляки выиграли дома 3:2, но во Франции крупно пролетели. По возвращении домой футболисты «Леха» пожаловались на ужасное самочувствие. «Голова кружилась, в желудке все сжималось, я чувствовал полную немощь», – заявил так и не вышедший на поле полузащитник Дариуш Скшипчак. Его одноклубник Мирослав Тшечак был заменен уже на 20-й минуте. Обоих несколько часов долбал сильнейший озноб.

Остальные игроки «Леха» тоже явно были не в форме. Наблюдатель УЕФА обратил на это внимание, но заподозрил поляков в допинге и отправил на сдачу анализов: ни одного положительного результата. Матч закончился со счетом 1:6 – три мяча французы забили на последних минутах, когда игроки «Леха» едва держались на ногах.

Недомогания испытывали те игроки, которые налегали на фрукты и напитки в отеле Марселя. Под подозрение попал апельсиновый сок, но в итоге все слова польской стороны были восприняты как оправдание плохой игры.

Баскетбол, Евролига-1994/95. «Олимпиакос» – ЦСКА

Третий матч противостояния за выход в «Финал четырех» – один из самых печально известных в истории русского баскетбола. В первой игре дома армейцы разгромили греков и должны были взять один из выездных матчей. Вторая встреча была равной, но осталась за хозяевами, к концу москвичи почувствовали недомогание. Перед третьей произошла катастрофа: почти весь состав почувствовал боли в животе. Несколько дней баскетболисты провели в больнице под капельницами.

Времени на запрос о переносе почти не оставалось плюс грозили серьезные санкции за срыв телетрансляции, поэтому 16 марта на площадку вышли всего пятеро армейцев, вынужденных играть без замен. В течение матча Игорь Курашов и Алексей Вадеев были удалены за пять фолов, а Андрей Спиридонов доигрывал с травмой, иначе бы ЦСКА дисквалифицировали. Тренер «Олимпиакоса» убрал с площадки двух баскетболистов, уравняв составы, но к тому моменту исход не оставлял сомнений – 79:54.

Уже в Москве в организмах спортсменов обнаружили галоперидол. Источником отравления, как и в предыдущих кейсах, посчитали жидкость. На предоставленных организаторами еще первого матча в Греции бутылках минералки были видны следы проколов, а сильнее всего пострадали те игроки, которые выпили наибольшее количество жидкости.

Баскетбол, НБА-1996/97. «Чикаго» – «Юта»

Пятый матч финальной серии-1997 прославился как «гриппозная игра». Что, по словам главного героя/жертвы Майкла Джордана, не совсем верно: «В действительности это была не «гриппозная игра». Это было пищевое отравление. Я весь день пролежал в постели. Не мог ничего есть, ничего не мог держать в руках», – вспомнил легендарный баскетболист.

В этот раз зараза попала с едой – в ночь перед матчем Майкл почувствовал голод и заказал в единственном открытом заведении пиццу. Ее привезли почему-то сразу пять человек, что сразу вызвало подозрения у личного коуча баскетболиста. И не зря. Уже в 2:30 ночи по местному времени желудок Джордана выворачивало наизнанку. Представители баскетболиста до сих пор уверены, что это было именно намеренное отравление. Но история получилась героической.

Тренер Фил Джексон был готов оставить лучшего игрока в запасе – тот отрезал: «Это пятый матч. Я буду играть». В начале Джордан действительно выглядел вялым и аморфным, а «Юта» даже оторвалась на 16 баллов. Но гений есть гений: Его воздушество набрал 38 очков и вывел «Буллс» вперед в серии (в итоге «Чикаго» и стал чемпионом).

Футбол, АПЛ-2005/06. «Вест Хэм» – «Тоттенхэм»

Весной 2017-го «шпоры» праздновали грандиозное событие: они впервые за 22 года финишировали выше «Арсенала». Хотя эта серия должна была быть ровно в два раза короче. Перед заключительным туром АПЛ-2005/06 «Тоттенхэм» опережал врагов на один балл, а на кону стояло четвертое место – Лига чемпионов!

Увы, за день до матча ребята с Северного Лондона налегли на лазанью в отеле Марриотт, которая ночью попросилась наружу. В числе десяти пострадавших были Кэррик, Кин, Давид, Леннон и Доусон. Клуб попросил о переносе матча, но в ответ получил угрозу снятия очков. Джермейн Дженас позже вспоминал, что многих выворачивало в туалетах стадиона прямо перед выходом на поле.

Сама игра тоже стала той еще пощечиной. «Шпоры» свели стартовые 45 минут вничью (1:1), в то время как «Арсенал» параллельно возился с «Уиганом» (2:2). Но во втором тайме на «Хайбери» забожил Тьерри Анри, и «Тоттенхэму» уже была нужна победа. Они пошли в атаку и пропустили на 80-й – 1:2.

После игры образцы лазаньи из Марриота были взяты на экспертизу – ничего подозрительно не обнаружили. Внезапное заболевание футболистов списали на норовирус – заразный желудочный грипп.

Футбол, квалификация ЧМ-2010. Южная Корея – Северная Корея

Уже сама вывеска заставляет поежиться. 1 апреля (тоже хорошая дата) 2009-го в Сеуле южане были сильнее – единственный мяч на 86-й минуте закинул Ким Чиву.

Однако утром перед матчем несколько игроков КНДР пожаловались на боли в животе, троим диагностировали отравление. Пострадавшая сторона требовала переноса матча на нейтральное поле – ФИФА отказала. Масла в огонь подлил момент в начале второго тайма: вратарь хозяев вынес мяч после удара Чона Тэсе уже за линей ворот, но… ВАР тогда не существовал. Позже Футбольная ассоциация КНДР обвинила в отравлении лично президента Южной Кореи Ли Мёнбака, а Центральное новостное агентство страны назвало матч «театром заговора и мошенничества». Всемирного скандала, правда, все равно не вышло.

Южная Корея – Северная Корея, отбор ЧМ-2010 Фото: Getty Images

Теннис, Уимблдон-2016. Габриэлла Тэйлор (Великобритания) – Кайла Дэй (США)

Британка была надеждой страны на титул в юниорском турнире девушек, но снялась в четвертьфинале при счете 4:6, 1:1. Четыре следующих дня 18-летняя Габриэлла проходила в больнице курсы интенсивной терапии. Врачи диагностировали редкую форму лептоспироза, которая передается через крысиную мочу.

Полиция расследовала возможность отравления, мать Тэйлор подозревала, что дочери подмешали отраву в воду, когда та оставила без присмотра сумку в комнате отдыха для игроков. Врачи же усомнились в таком способе отравления – лептоспироз действительно можно подхватить через зараженную воду, но инкубационный период болезни иногда достигает 30 дней.

Футбол Защищал нулевого Месси и провалил ЧМ. Когда закончился Марадона 25/11/2020 В 21:48