Коронавирус унес еще одну великую жизнь – на 88-м году жизни скончался прославленный актер Василий Семенович Лановой, народный артист СССР. 28 января его перевели в реанимацию и не сумели спасти.

«Офицеры», «Солярис», «Война и мир» – Лановой снялся более чем в 70 фильмах, и практически каждый человек в России назовет любимый. Также он играл в театре и много занимался озвучкой. И, конечно же, обожал спорт.

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Трогательной историей сразу после трагического известия поделился комментатор Дмитрий Губерниев. Он выложил фото желтой лидерской майки с многодневки «Тур де Ски» и написал: «Этот биб подписал для Василия Ланового Саша Большунов! В больнице наш великий актер смотрел гонки, болел за лыжников и биатлонистов... Биб я не успел передать...»

В футболе Василий Семенович болел за московское «Динамо». Совсем недавно, в июне 2020 года, он дал интервью телеканалу «Звезда» и вспомнил, как команда покорила его еще в 1945 году. Будущему актеру было 10 лет.

«Для меня это было одно из самых сильнейших потрясений в моей жизни, – рассказал Лановой. – Я наблюдал это, радовался победе, ну как и каждый ребенок радуется. Этот футбольный матч состоялся в ноябре 1945 года, и нам все время говорили, что англичане – футболисты номер один. И тут вдруг наше московское «Динамо» произвело такое впечатление, так сокрушило английский футбол, что для меня это осталось на всю жизнь. И потом всю свою жизнь я болел за московское «Динамо», и как меня ни пытались переманить на другие команды, я никогда не мог забыть этого чуда, которое мы наблюдали из Лондона. Наши футболисты потрясающим мужеством доказали, кто главный в футбольном мастерстве. Это осталось у меня на всю жизнь».

Лановой не только наблюдал за спортивными событиями по телевизору, но и сам уделял внимание занятиям физической культурой. Он имел разряд по волейболу, а в 80 лет играл в бадминтон, ходил в бассейн и занимался гимнастикой по собственной методике. «У нас в семье все были спортивными и подтянутыми», – объяснял Василий Семенович любовь к спорту.

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