Букмекерская компания Winline запустила проект «Выбор победителей» при участии партнеров – футбольных топ-клубов «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», а также баскетбольных гигантов – «Химок» и ЦСКА.

«Всех нас объединяет одна воля к победе, страсть к игре и любовь к общему делу – воспламенять сердца болельщиков и дарить им незабываемые эмоции от спортивных событий, достигая самых сложных целей.

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Выбрав своими партнерами сильнейшие клубы страны, компания Winline стремится ежедневно оправдывать доверие самых амбициозных болельщиков, которые ждут только максимальных результатов. Поэтому для своих партнеров Winline – не просто букмекер. Мы помогаем делать спортивные события еще более яркими и зрелищными.

Усилиями компании Winline на стадионах наших клубов-партнеров появились уже ставшие легендарными активации «Гол на миллион» и «Бросок на миллион», открываются новые рестораны и зоны гостеприимства, чтобы болельщики могли насладиться игрой любимых команд в наиболее комфортных условиях. А начиная с сезона-2020/2021 совместно с нашими клубами-партнерами мы запустили проект Winline Derby, который стал новым знаком качества для спортивных событий в отечественном футболе и баскетболе.

В феврале этого года Winline сделает подарок болельщикам футбольных клубов «Спартак», «Краснодар» и «Зенит», предоставив им возможность совершенно бесплатно следить за матчами любимых команд в рамках зимних подготовительных сборов к возобновлению сезона. В общей сложности, мы покажем 12 матчей с участием клубов-партнеров из ОАЭ и Испании, которые будут доступны эксклюзивно на сайте и в мобильном приложении всем зарегистрированным пользователям Winline.

Выбирая надежных и сильных партнеров, ты сам становишься сильнее с каждым днем. Следуя этому принципу, компания Winline продолжает ставить амбициозные задачи и решать их, двигаясь вверх и радуя тех, кто выбрал Winline своим партнером в мире спорта и ярких эмоций.

Winline – выбор победителей! А кого выберешь ты?» – говорится в пресс-релизе компании.

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