Прохоров исчез из медийного поля. У многих Михаил ассоциируется исключительно с бизнесом и политикой. Немалую роль он сыграл и в развитии спорта. С 2016 года бизнесмен избавился от многих российских активов: РБК (деловое СМИ), UC Rusal (алюминиевая компания), однако до сих пор строит в «Москва-Сити» концертный комплекс Sensorium Hall на 8000 человек. Живет, как утверждает Forbes, между Ибицой, Сейшелами, Москвой и параллельно ищет перспективные инвестиционные проекты. Хотя совсем недавно Прохоров и профессиональный спорт были однородны. Рассказываем о проектах Михаила в России и за границей.

Все началось с футбола. Зачем был нужен «Торпедо-ЗИЛ»?

Все виды спорта Winline – выбор победителей. А кого выберешь ты? ВЧЕРА В 10:00

Прохоров еще с середины 90-х помогал российскому баскетболу и спасал ЦСКА в тяжелое время. Но первый крупный инвестиционный проект возник в футболе. В 2002-м под управление компании «Норильский Никель» (Прохоров был акционером) перешел «Торпедо-ЗИЛ», который спустя несколько лет переименовали в ФК «Москва».

«Клуб по сути взяли за долги, которые накопились. То есть цена была приемлемой. Экономика в стране росла. Учитывая любовь Прохорова к спорту, покупка оказалась логичной. Ведь Михаил Дмитриевич и сам играл в футбол.

Ключевые решения в клубе проходили через него. А манера управления была идеальной: он доверял, не вмешивался в мелочи, не надоедал опекой. Почти за шесть лет совместной работы он так ни разу не зашел в раздевалку. Хотя после ярких побед я его приглашал. С Прохоровым мне работалось комфортно. Возможно, поэтому в кратчайший период времени мы из отсталой команды превратились в участника еврокубков.

У меня доступ к Михаилу Дмитриевичу был всегда. Учитывая, что и спортом вместе занимались, могли пару раз в неделю переговорить там. Обсуждали модель управления, выполнение бюджета, за рамки которого не выходили. Также он согласовывал назначение главного тренера. Плюс решения по приобретению дорогостоящих футболистов. Сам он, кстати, часто посещал матчи», – отметил Eurosport бывший генеральный директор клуба Юрий Белоус.

Сергей Семак Фото: Getty Images

Несмотря на делегирования полномочий, Прохоров был одним из тех, кто в 2007-м уволил тогда еще перспективного тренера Леонида Слуцкого. Бизнесмен считал, что штаб работает не эффективно. Все из-за того, что команда не попала в тройку по итогам сезона, хотя до последнего боролась со «Спартаком» и «Зенитом» едва ли не за чемпионство.

К 2010 году Прохоров продал акции «Норникеля», и компания прекратила инвестиции в футбол.

«Когда он продал контрольный пакет акций «Норникеля», то охладел к профессиональному футболу. Говорил, что под футболом нет экономики. Вложение в американский баскетбольный клуб – это бизнес. А футбольный клуб – обременение.

Михаил Дмитриевич – здравомыслящий человек: понимал, что футбол напрямую не принесет дивидендов. А вот косвенно он дал ему определенные возможности. В том числе отношения с мэром Москвы Юрием Лужковым, который беззаветно любил футбол. Также появилась возможность выкупить за приемлемую цену территорию, где находился стадион», – подчеркнул Белоус.

Экономические эксперты критично оценивали сделку после ухода алюминиевой компании из ФК «Москвы». Ведь сразу после покупки «Норникель» продал 15 гектаров той самой земли структурам, аффилированным с «Онэксимгрупп» – компанией Прохорова. Причем за сумму сильно ниже рыночной. Белоус опроверг, что бизнесмен покупал клуб только из-за участка.

«Это неправда. Ситуация возникла по ходу дела. Михаил Дмитриевич в конце 2003 года приехал на стадион и влюбился в эту территорию», – подытожил Белоус.

Сменил Тихонова в биатлоне, но ассоциируется с допингом

27 октября 2008 года на внеплановой конференции Союза биатлонистов России Александр Тихонов объявил об уходе с поста президента и призвал избрать сменщиком Михаила Прохорова, с которым обещал работать в тандеме. Союз продержался год: после Тихонов стал одним из главных критиков эпохи Прохорова.

«Вокруг меня создалась такая атмосфера, что надо было уйти. Хотя при моем правлении команда завоевала 24 золотых, 27 серебряных и 19 бронзовых медалей. Россия была лучшей в мире. Определенные люди подговорили спортсменов, и я решил оставить пост. Прохоров, насколько я понимаю, сам изъявил желание возглавить СБР. Меня поставили перед фактом. И так как он был связан с баскетболом, устраивал какие-то благотворительные акции, я посчитал, что мы сработаемся. Но в итоге ему насоветовали… Набрал команду – Сергей Кущенко (сейчас президент Единой лиги ВТБ), Виктора Майгурова (сейчас президент СБР), Александра Пака (сейчас исполнительный директор СБР). Я ему еще тогда сказал, что толку от этих людей не будет. В дальнейшем это и подтвердилось», – сказал Тихонов Eurosport.

Александр Тихонов Фото: Getty Images

Правда, не все поняли, зачем Прохорову нужна была это должность.

«Мотивы мне объяснить трудно. Меценаты нередко принимают неоднозначные решения. Его вина только в том, что он доверил все не тем людям. У него была куча своих дел, он тратил огромные деньги на биатлон, а прохвосты, кто управлял тогда, должны сесть в тюрьму. Что за личность Майгуров? Он сам говорил, что у него высшее образование, закончил Омский институт физкультуры. Мне звонит ректор и говорит, что такого человека там никогда не было», – продолжил Тихонов.

Спустя полгода правления Прохорова Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко попались на допинге, президент СБР пообещал уделить этому серьезное внимание, но в итоге создали лишь комиссию. На Олимпиаде в Ванкувере от провала сборную спас Евгений Устюгов, завоевав золото в масс-старте. В 2020 году награды его лишили из-за употребления допинга. А Прохоров заговорил о необходимости серьезных реформ и в марте 2011-го уволил старшего тренера сборной Анатолия Хованцева прямо во время гонки, когда женщины заняли девятое место в эстафете.

«Сам он особо никуда не лез. Но ему наверняка подсказали. Например, Владимир Барнашов, с которым мы были олимпийский чемпионами. Редкий лизоблюд. Вернули Валерия Польховского – допингиста, которого я выкинул из сборной. Пытался в Казахстане, Беларуси, но отовсюду выгоняли. В России работает. На каждом направлении должен стоять специалист, у Прохорова это отсутствовало. Результат определяют только медали, тогда их не было», – считает Тихонов.

СБР с Прохоровым во главе дошел до Олимпийского цикла в Сочи, где единственной медалью после всех дрпинговых дисквалификаций стала бронза Евгения Гараничева.

«Каждый надеется – вдруг повезет. Спортсмен, который занимает 20-е место, рассчитывает, что стать 10-м. Наверное, было так. Итог всему медали. Другого не может быть. Когда я приходил, у нас офис был из одной комнаты, замотанный телефон и ни одной медали. Оставил лучшую федерацию в мире. После ухода из СБР с Прохоровым я не общался. Свое делал он делал – финансировал. И если бы была грамотная команда управленцев, результат был бы иным. После Прохорова денег не было совсем. Тренировались исключительно за счет государства. Хорошо еще, что пришел Кравцов и не дал всему рухнуть», – подытожил Тихонов.

Михаил Прохоров Фото: Getty Images

Купил клуб НБА и заработал 2 миллиарда на продаже

Прохоров присматривался к клубам НБА еще в 2007-м: спустя два года нашел владельца, готового расстаться с активом. Летом 2010-го официально приобрел 80% акций клуба «Нью-Джерси Нетс», 45% операционных прав на будущую арену клуба и 20% на крупный девелоперский проект в Бруклине Atlantic Yards. За все бизнесмен вывалил 223 миллиона евро. Он купил клуб с долгами в 160 миллионов евро и кредитами, но пообещал нормализовать ситуацию и перевезти в Бруклин. Пресса не верила и называла команду игрушкой Прохорова. Однако все обещания Михаил сдержал: достроил арену и перевез клуб. Правда, со спортивной точки зрения все сложилось не так хорошо.

«Прохоров – серьезный бизнесмен. У него освободилась большая сумма после продажи «Норникеля», и он инвестировал в баскетбольный клуб. Это слишком дорогая игрушка, чтобы заходить туда из-за мечты. Конечно, в первую очередь это была бизнес-модель» – рассказал Eurosport баскетбольный агент Станислав Рыжов.

Задачи перед клубом ставились амбициозные. Например, чемпионство в течение пяти лет. Также говорилось о приглашении лучших молодых российских игроков.

«В НБА каждый сезон четыре-пять команд могут ставить такую задачу. А в целом каждый клуб может поставить подобную цель: перестроиться, выбрать на драфте интересных игроков и взять чемпионат. У Прохорова был большой интерес. И, конечно, он хотел выиграть и пошуметь как можно быстрее. Так что идея родилась в процессе. С точки зрения российских игроков, то скорее мы выдавали желаемое за действительное. По уровню таланта мы пока не можем наводнить лигу нашими игроками. Так что я не связывал приход Прохорова с большим оттоком наших баскетболистов в НБА. От него это просто не зависело. Мне не казалось, что такая задача стояла.

Михаил Прохоров, «Бруклин Нетс» (The New York Time) Фото: Other Agency

Как Прохорова воспринимали? Понятно, что кто-то считал: пришел богатый человек из другой страны с большими амбициями. Если бы Прохоров выиграл чемпионат, то все говорили бы про него как про мудрого управленца. Но он его не выиграл. Так что сложно его оценивать. Да, он тратил деньги, но так делают все. Пресса любила говорить про это, были штампы про русского олигарха, но не больше», – отметил Рыжов.

Как и в остальных проектах, Прохоров не участвовал в оперативном управлении клуба. И делегировал основные полномочия.

«У него было много личных помощников, менеджер клуба. Это огромная машина, одному управлять невозможно. Думаю, он участвовал во многих подписаниях, давал добро. Но оперативным управлением занимались другие люди. Хотел ли Прохоров видеть Мозгова? Не знаю. Это был обмен. Мы общались с управленцами клуба. Не могу сказать, что это был ручной режим», – подчеркнул агент.

Уже в 2016 году Прохоров задумался о продаже клуба, который очень быстро рос в цене. В итоге «Бруклин» перешел под управление сооснователя Alibaba Джозефа Цая. В 2018-м он приобрел 49% акций «Нетс» за 1 млрд долларов, а в 2019 заплатил еще 1,35 млрд за оставшиеся акции. Также купил права на арену за 1,15 млрд.

По оценкам аналитиков на «Бруклине» Прохоров заработал около 2 миллиардов долларов.

«Продажа клуба – чистое бизнес-решение. Абсолютно прибыльный проект, который получилось продать за огромные деньги. Спрогнозировать количество чемпионств, выходов в финал невозможно. Прохоров мог оставить клуб у себя, но он вряд ли бы увеличивался в цене. Успехи могли приходить и уходить, но больше денег он за клуб не выручил бы.

Мог бы он взяться за какой-то российский клуб? Не верю в это. После того, как он вел бизнес там, заниматься баскетболом в России или в Евролиге чуточку смешно. Поэтому не могу представить, как российский или европейский баскетбол мог бы заинтересовать Прохорова», – подытожил Рыжов.

Все виды спорта Святая вода Марадоны, крысиная моча. Отравления игроков 29/01/2021 В 15:35