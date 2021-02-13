Не ври, что не ждал Eurosport в «Клабхаус». А мы тебя точно там ждали. Освободи утро понедельника (15 февраля) – в 9:00 (мск) герои Eurosport обсудят главные спортивные события. Максим Акманцев (главный редактор), Михаил Бирюков (шеф-редактор), Дмитрий Панферов (автор) и Сурен Аванесьян (тактический гик) обсудят самые актуальные темы: