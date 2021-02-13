Не ври, что не ждал Eurosport в «Клабхаус». А мы тебя точно там ждали. Освободи утро понедельника (15 февраля) – в 9:00 (мск) герои Eurosport обсудят главные спортивные события. Максим Акманцев (главный редактор), Михаил Бирюков (шеф-редактор), Дмитрий Панферов (автор) и Сурен Аванесьян (тактический гик) обсудят самые актуальные темы:
- матчи топ-клубов АПЛ, Примеры и Серии А в уикенд;
- долгожданное возобновление Лиги чемпионов. На носу игры «Лейпциг» – «Ливерпуль» и «Барселона» – «ПСЖ»;
- зарубы на Australian Open, где в решающие стадии пробилось аномально много русских;
- зимние виды, включая чемпионат мира по биатлону.
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- Ждем! Еще раз – в понедельник в 9:00 утра.
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