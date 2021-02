Баскетбол

The New Workout Plan – The College Dropout (2004)

«Дамы, если будете в точности следовать этим инструкциям, сможете выцепить игрока НБА. Или, по крайней мере, чувака с машиной»

В треке The New Workout Plan Канье преподносит девушкам гайд, как выживать в жестоком мире. Молодой Уэст был настоящим сексистом. Тут он издевается над всеми дамами, которые вешаются на игроков НБА, и иронично советует найти богатого спонсора именно среди баскетболистов.

Drive Slow – Late Registration (2005)

«Он носил куртку «Буллс» и кепку, сдвинутую набок»

Уэст рассказывает о друге юности. Рэпер родом из в Чикаго, и поэтому неудивительно, что в описании кореша Канье встречается куртка с логотипом «Буллс».

Heard ‘Em Say – Late Registration (2005)

«Приехал из Чикаго, как Тим, и это непростой путь»

Один из социальных треков рэпера об ущемлении прав чернокожих. В этой строчке Канье просто играет словами, сравнивая себя с Тимом Хардэуэем. Защитник тоже родился в Чикаго, при этом за «Буллз» он никогда не играл. Основная суть такого неймдроппинга – фамилию баскетболиста можно перевести как «трудный путь» (hard a way).

Roses – Late Registration (2005)

«У Мэджика Джонсона есть лекарство от СПИДа, а все нищие козлы откинулись, говорите, если бы моя бабуля играла в НБА, она была бы уже на ногах?»

Рэпер негодует из-за социального неравенства: легенда НБА Мэджик Джонсон вылечился от ВИЧ-инфекции, а обычным людям не могут обеспечить нормальное обслуживание в больнице.

The Glory – Graduation (2007)

«За два года Дуэйн Уэйн превратился в Дуэйна Уэйда. И знаете что? Не стоит бросать мне вызов! Я будто Gnarls Barkley и Чарльз Баркли, два в одном!»

Уэст хвалится успехами и богатством: он сравнивает свой резкий подъем с превращением из героя комедийного сериала «Другой мир» Дуэйна Уэйда в его тезку, трехкратного победителя НБА. Затем Канье вспоминает еще одного великого баскетболиста, Чарльза Баркли, и утверждает, что он сочетает как качества монструозного форварда, так и всю крутость легендарного хип-хоп-дуэта Gnarls Barkley.

Big Brother – Graduation (2007)

«Мой флоу будто пик-н-ролл, ведь даже если бы мне дали карт-бланш, мы сыграли бы в обратку, наверное, стиль Бини был больше сродни слэм-данку, а у меня были скорее фингер-роллы»

В треке, посвященном Джей Зи, Канье говорит о желании быть во всем похожем на рэпера, которого считает старшим братом. Шон Картер – фанат баскетбола. Видимо, поэтому здесь Канье швыряется баскетбольными терминами особенно усиленно: он сравнивает свою читку с пик-н-роллом, универсальной комбинацией в атаке и говорит, что вернет другу доверие, как в комбинации give-and-go. Также Уэст вспоминает гангста-рэпера Бини Сигела, отмечая, что его стиль был мощным как слэм-данк, а у самого Канье – изящным как фингер-ролл, когда мяч забрасывают в корзину кончиками пальцев.

Devil In a New Dress – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)

«Феномен района, Леброн в рифмах»

Канье уважает Леброна Джеймса, который даже снимался в одном из его клипах. Рэпер сравнивает свой талант автора песен со скиллами Джеймса в баскетболе.

See Me Now – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)

«Я достиг возраста Христа, а в прошлом году – Мэджика, тридцать два»

В очередной раз вспоминая о Мэджике Джонсоне, рэпер проводит странную параллель. «Возраст Мэджика» – это 32-й номер на его майке.

Gotta Have It – Watch the Throne (2010)

«Это была последняя наша вечеринка – они прикрыли Prive. Это не там ли, где играют «Хит»? В наше время черные ненавидят баскетболистов. Разве не как Леброна Джеймса? Разве не как Дуэйна Уэйда?»

Канье говорит о клубе Le Prive в Майями, где в нулевых тусовались все звезды местного «Хит». Заведение закрыли в 2006-м. Рэпер также вспоминает уход Леброна из «Кливленда» в «Майями», когда фанаты сжигали его майки.

Cold – single (2012)

«И я признаюсь, что влюбился в Ким примерно в тот момент, когда она влюбилась в него.

До Канье Уэста Ким Кардашьян была замужем за баскетболистом Крисом Хамфрисом. Форвард выступал за «Бруклин Нетс», команду, которой владел Jay-Z.

All Day – single (2015)

«Черные глядят на меня, будто я стою обоих MJ»

Речь о Майкле Джексоне и Майкле Джордане – двух кумирах Уэста.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Getty Images

Feedback – The Life of Pablo (2016)

«Каждому Джордану нужен Родман»

Канье переносит взаимоотношения Майкла Джордана и Денниса Родмана на себя и Джей Зи. Джордан и Родман выступали вместе за «Чикаго Буллз». Они считаются одним из величайших дуэтов в истории НБА.

Facts – The Life of Pablo (2016)

«Nike относится к сотрудникам как к рабам, дали Леброну миллиард, чтобы он не убежал»

Трек Facts – дисс на компанию Nike, сотрудничество с которой у Канье не срослось. В 2013-м рэперу не выплатили гонорар, и он расторг контракт. Уэст вспоминает слух, согласно которому Nike заплатил Леброну Джеймсу 1 млрд долларов за пожизненный контракт.

Facts – The Life of Pablo (2016)

«Теперь, бесспорно, на улицах мы самые четкие. Джеймс Харден и Свегги Пи увеличили бюджет»

В этой же песне Уэст назло Nike восхваляет adidas, с которым сотрудничает по сей день. Баскетболисты Джеймс Харден и Ник Янг по прозвищу Свегги Пи также являются амбассадорами бренда.

All Mine – ye (2018)

«Все эти проститутки на Christian Mingle чуть не сделали Тристана холостяком, если ты не играешь, как он или Коби, гарантирую, эта стерва тебя бросит».

Уэст зачем-то вспомнил сайт для знакомств христиан Christian Mingle, говоря о паре баскетболиста «Селтикс» Тристана Томпсона и Хлои Кардашьян. В 2019-м Томпсон и сестра Ким расстались после многочисленных измен баскетболиста.

Канье Уэст и Коби Брайант Фото: Getty Images

Американский футбол

Gold Digger – Late Registration (2005)

«Каждое воскресенье по ТВ показывают, как он выигрывает Супербоул и уезжает на Hyundai»

Канье Уэст снова посвящает песню корыстным девушкам, которые ищут богатых мужчин. Рэпер считает, что их целью может быть игрок чемпиона Супербоула, спонсором которого до недавнего времени была компания Hyundai.

Stronger – Graduation (2007)

«Ты знаешь, как долго я влюблён в тебя?

Красивые метафоры Мистера Уэста о любви в песне, которая официально признана лучшим саундтреком для спортзала. Сначала Канье сравнивает свои чувства и отношения актрисы Патрисии Аполлонии Котеро с певцом Принцем, а затем вспоминает дело раннинбека О. Джея Симпсона. Спортсмена оправдали по делу об убийстве, несмотря найденную окровавленную перчатку Totes Isotoner в его саду – вторая была обнаружена на месте убийства.

New Slaves – Yeezus (2013)

«Я собираюсь буйствовать по полной, я буду, как Бобби Буше?»

Бобби Буше – главный герой фильма «Маменькин сыночек», роль которого исполняет Адам Сэндлер. Персонаж Буше проходит путь от разносчика воды в команде по американскому футболу до игрока в этой же команде.

Facts — The Life of Pablo (2016)

«Я слишком безрассуден на поле, как Оделл Бекхэм»

Ресивер «Кливленд Браунс» – один из самых ярких игроков НФЛ. Бекхэм славится любовью к эпатажу: он выходил на поле в дорогих часах, бутсах с изображением Джокера, а еще тонировал визор на шлеме, хотя это запретили с 1998-го, исключение составляют игроки с нарушением зрения.

Бокс

Family Business – The College Dropout (2004)

«Не надо скандалить на каждом новоселье,

Канье рассказывает о любви к близким и описывает, что он чувствует во время редких семейных ужинов, когда собираются все бабушки, тети и дяди. Рэпер дает совет не ругаться с родственниками – под прожаркой он имеет в виду формат комедийного выступления, когда комики в шутку оскорбляют друг друга. В то же время Уэст отсылает к боксеру Джорджу Форману, который стал лицом бренда электрогрилей.

Gorgeous – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)

«Вспомните, как Али не смог избежать призыва»

В 1967 году Мухаммеда Али призвали в армию США, которая тогда воевала во Вьетнаме. Боксер отказался служить из-за убеждений в несправедливости войны, за что был лишен титула и на три года отлучен от бокса.

Primetime – Watch the Throne (2010)

«Греюсь в лучах софитов, как Кассиус в прайме»

Канье сравнивает свой путь с карьерой великого Мухамеда Али, настоящее имя которого Кассиус Клей. Уэст действительно был в прайме, когда вышла эта песня: в 2010 году он выпустил свой лучший по оценкам критиков альбом – My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

Бейсбол

Barry Bonds – Graduation (2007)

«Кхе-кхе-кхе, вот и очередной хит, Барри Бондс»

В этом репрезенте, названном именем американского бейсболиста Барри Бондса, имя игрока упоминается лишь один раз. Бондс выступал за «Сан-Франциско Джайентс», он легенда MLB и рекордсмен Лиги по числу хоум-ранов.

Канье Уэст и его сын Сейнт производит символическую подачу перед матчем «Чикаго Кабс» – «Чикаго Уайт Сокс» (2018) Фото: Getty Images

No Mistakes — ye (2018)

«Пришлось сказать кентам: «Убирайте обрезы!» Они и так уже злы, что «Кабс» проиграли»

«Чикаго Кабс» – бейсбольный клуб, выступающий в MLB. «Кабс» стали чемпионами Лиги в 2016-м, а до этого не брали трофей 108 лет.

Другие

Breath in breath out – The College Dropout (2004)

«Я слышал, что ее парень шишка среди богачей, но она все равно хочет сбросить передо мной трусики, мне это ничего не будет стоить, ведь она мой кэдди – играла с моими мячиками для гольфа в клубе».

Метафора крайне проста и в объяснениях не нуждается. Стоит лишь уточнить, с кем именно сравнивает Уэст героиню трека. Кэдди – это ассистент гольфиста, который носит его сумку во время соревнований, чистит клюшки и советует, какую использовать в зависимости от ситуации в игре.

Gorgeous – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)

«Если черный не забрасывает мяч в корзину или не нарезает круги на стадионе, ему остается стать сутенером на вершине Олимпа, я готов для мировой сцены – это моя Олимпиада»

Канье напоминает, что большинство темнокожих добилось успеха благодаря спорту, то есть с помощью физических навыков. Уэст говорит о том, что есть и другой путь – заниматься творчеством, как сделал это он.

So Appalled – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)

«Я просто в ужасе – лысею, как мяч Spalding»

Бренд Spalding производит баскетбольные и бейсбольные мячи. Компания является партнером НБА, WNBA и NCAA. Раньше Spalding делал мячи и для MLB, но проиграл конкуренцию компании Rawlings.

Blame Game – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)

«Вы там оба измазаны грязью друг друга, будто вонючие рестлеры»

В песне Blame Game Канье обращается к Эмбер Роуз, которая на момент записи трека была его девушкой. Уэст сравнивает ее отношения с братьями и бой рестлеров – рэпер считает, что между близкими людьми много грязных секретов, которых они не рассказывают никому другому.

The one — single (2012)

«Если ты становился чемпионом, то знаешь, как чувствует себя Майкл: Тайсон, Джексон, Джордан, Фелпс»

Канье отдает должное великим спортсменам и ставит в один ряд с ними поп-звезду Майкла Джексона, которого считает своим кумиром и даже после смерти артиста защищает от его имя нападок медиа.

