Опубликовано 08/03/2021 в 12:55 GMT | Обновлено 08/03/2021 в 13:39 GMT

8 марта в России и ряде других стран отмечается Международный женский день. Eurosport.ru поздравляет дорогих дам с праздником: желаем вам любви и хорошего настроения.

К нам также присоединяются 12 замечательных спортсменов, их фото – для вас.

Пилот «Ф-1» Льюис Хэмилтон

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Льюис Хэмилтон Фото: Instagram

Тот, кто не нуждается в представлении

Криштиану Роналду Фото: Instagram

Гений бокса Флойд Мэйуэзер

Флойд Мэйуэзер Фото: Instagram

Футболист Роберт Левандовский

Роберт Левандовский Фото: Instagram

Эпатажный теннисист Бенуа Пэр

Бенуа Пэр Фото: Instagram

Футболист Неймар

Неймар Фото: Instagram

Боец UFC Дастин Порье

Дастин Порье Фото: Instagram

Лыжники из Норвегии Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен

Автогонщик Джордж Расселл

Джордж Расселл Фото: Instagram

Фигурист Морган Сипре

Морган Сипре Фото: Instagram

Лыжник Люка Шанава

Люка Шанава Фото: Instagram

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