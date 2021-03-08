8 марта в России и ряде других стран отмечается Международный женский день. Eurosport.ru поздравляет дорогих дам с праздником: желаем вам любви и хорошего настроения.
К нам также присоединяются 12 замечательных спортсменов, их фото – для вас.
Пилот «Ф-1» Льюис Хэмилтон
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Канье шарит в спорте. В треках Уэста полно мощных панчей
Льюис Хэмилтон
Фото: Instagram
Тот, кто не нуждается в представлении
Криштиану Роналду
Фото: Instagram
Гений бокса Флойд Мэйуэзер
Флойд Мэйуэзер
Фото: Instagram
Футболист Роберт Левандовский
Роберт Левандовский
Фото: Instagram
Эпатажный теннисист Бенуа Пэр
Бенуа Пэр
Фото: Instagram
Футболист Неймар
Неймар
Фото: Instagram
Боец UFC Дастин Порье
Дастин Порье
Фото: Instagram
Лыжники из Норвегии Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен
Автогонщик Джордж Расселл
Джордж Расселл
Фото: Instagram
Фигурист Морган Сипре
Морган Сипре
Фото: Instagram
Лыжник Люка Шанава
Люка Шанава
Фото: Instagram
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