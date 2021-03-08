8 марта в России и ряде других стран отмечается Международный женский день. Eurosport.ru поздравляет дорогих дам с праздником: желаем вам любви и хорошего настроения.
К нам также присоединяются 12 замечательных спортсменов, их фото – для вас.
Пилот «Ф-1» Льюис Хэмилтон
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Льюис Хэмилтон

Фото: Instagram

Тот, кто не нуждается в представлении

Криштиану Роналду

Фото: Instagram

Гений бокса Флойд Мэйуэзер

Флойд Мэйуэзер

Фото: Instagram

Футболист Роберт Левандовский

Роберт Левандовский

Фото: Instagram

Эпатажный теннисист Бенуа Пэр

Бенуа Пэр

Фото: Instagram

Футболист Неймар

Неймар

Фото: Instagram

Боец UFC Дастин Порье

Дастин Порье

Фото: Instagram

Лыжники из Норвегии Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен
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Автогонщик Джордж Расселл

Джордж Расселл

Фото: Instagram

Фигурист Морган Сипре

Морган Сипре

Фото: Instagram

Лыжник Люка Шанава

Люка Шанава

Фото: Instagram

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