Басманный суд Москвы по ходатайству СК отправил под стражу члена исполкома ОКР, главу трех российских спортивных федераций Алексея Власенко, обвиняемого в мошенничестве.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под Власенко А. В., который обвиняется по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Власенко арестован на срок до 16 мая", - сообщили в суде ТАСС.

Подробности уголовного дела пока не уточняются, но известно, что 56-летнему Власенко грозят до 10 лет колонии.

Все виды спорта Знойные Криштиану, Хэмилтон и Клебо – поздравляем с 8 Марта 08/03/2021 В 12:55

С 2005 по 2010 год Власенко был советником президента Олимпийского комитета России.

В октябре 2010 года назначен на должность президента федерации по прыжкам в воду.

Также возглавлял федерации синхронного плавания и водного поло. Входит в состав Высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.

Все виды спорта Канье шарит в спорте. В треках Уэста полно мощных панчей 22/02/2021 В 10:48