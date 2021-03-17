Басманный суд Москвы по ходатайству СК отправил под стражу члена исполкома ОКР, главу трех российских спортивных федераций Алексея Власенко, обвиняемого в мошенничестве.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под Власенко А. В., который обвиняется по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Власенко арестован на срок до 16 мая", - сообщили в суде ТАСС.
Подробности уголовного дела пока не уточняются, но известно, что 56-летнему Власенко грозят до 10 лет колонии.
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- С 2005 по 2010 год Власенко был советником президента Олимпийского комитета России.
- В октябре 2010 года назначен на должность президента федерации по прыжкам в воду.
- Также возглавлял федерации синхронного плавания и водного поло. Входит в состав Высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.
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