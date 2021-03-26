В 00:00 26 марта русский рэпер OBLADAET выпустил долгожданный альбом PLAYERS CLUB. В него вошли 14 треков, которые буквально напичканы спортивными референсами. Назар Вотяков (так зовут исполнителя в жизни) очень любит панчить про спорт, что прекрасно показывал и на предыдущих релизах, но новый альбом – кульминация симбиоза спорта и рэпа.

Во всех треках до PLAYERS CLUB, у OBLADAET проскочил 41 референс в сторону 13 видов спорта. В новом альбоме их сразу 34 (по 13 видам), а на обложке изображен перстень, как у чемпионов НБА.

Чемпионат Испании Face в новой песне сравнил Месси и Гризманна и упомянул Хабиба 19/03/2021 В 13:59

Любовь OBLADAET к спорту не случайна. В детстве он, как и многие, играл в футбол (сейчас болеет за «Барселону») и хоккей, а еще занимался большим теннисом. С карьерой профессионала в игре Федерера и Надаля не очень получилось, а вот в сквоше Вотяков задержался.

Он даже выигрывал несколько турниров и до сих пор стоит в рейтинге сквошистов России на 952-м месте. Не самое большое достижение, но важен сам факт профессиональной карьеры, ради которой OBLADAET уехал из родного Иркутска в Санкт-Петербург.

Назар долго играл в сквош сам, тренировал, но, когда пошли первые концерты и туры совмещать рэп и спорт перестало получаться чисто физически. Об этом Вотяков рассказывал в одном из интервью: «В 2017 году в январе я перестал тренировать. Годом раньше я поехал в первый тур: по выходным выступал, по будням тренировал. К концу года стало сложнее это совмещать. И деньги стали другие, и хотелось оставить после себя след. В сквоше я довольно быстро поднялся, помог теннисный опыт. Когда я сказал, что заканчиваю, все были в шоке – я был одним из лидирующих тренеров и игроков клуба».

По поводу спорта OBLADAET рефлексировал неоднократно, называя сквош одной из причин, по которой у него получилось пробиться в люди, а, например, хоккейного тренера одним из важнейших менторов: «Дисциплине меня научил хоккейный тренер. Я всегда ответственен за то, за что берусь. Если это, например, совместный трек, я проконтролирую судьбу своего куплета от начала до конца. Второе — выносливость. Я со школы бегал, играл в футбол и хоккей, поэтому я крепкий, как кенийский легкоатлет».

Вернемся к альбому PLAYERS CLUB и рассмотрим главные панчи на спортивную тематику.

Если раньше главным видом для отсылок был футбол (Обла, например, панчил мадридский «Реал» в треках FAIR PLAY и MOLOTOV COCKTAIL), то в последнем релизе много панчей про баскетбол. В наличие отсылки к блокшотам Сержа Ибаки из «Клипперс», к «Бостон Селтикс», стилю игры Леброна и даже чемпионским перстням НБА.

Второй по важности вид все-таки футбол. Про него OBLADAET вспомнил в контексте пушек лондонского (тульского все же вряд ли) «Арсенала», выстрелов Фрэнка Лэмпарда, Joga Bonito Роналдиньо и Дэвида Бэкхема. А на клипе трека, названного в честь главной гламурной легенды уже набралось больше 2 млн просмотров.

Если вдруг кажется, что спортивный дискурс рэпера поверхностный, то забудьте. Назар встроил в трек 666 PRADA топ-спин Рафаэля Надаля («Я-я-я кручу топ-спин, я прыгнул в корт, как Рафа»). Это коронный удар испанца, при котором он подкручивает мяч снизу-вверх, что позволяет колотить точно под заднюю линию. Отсылка же к тренеру Картеру – это одновременный респект и фильму «Тренер Картер», и реальной истории 1999 года, когда Кен Картер запретил игрокам своей команды, выступавшей в сезоне без поражений, играть и тренироваться из-за низкой успеваемости.

В арсенале Вотякова присутствуют еще и строчки про бейсбол (внезапно, это один из популярнейших для него видов) и «Формулу-1», а еще про покер, снукер, бокс, тхэквондо и конный спорт. Короче говоря, треки OBLADAET – настоящая находка для любителей очень многих видов спорта. Попробуйте!

Вот что можно почитать еще:

Лига чемпионов УЕФА May 26. Томас Мраз описал финал ЛЧ в своем альбоме 27/05/2018 В 06:48