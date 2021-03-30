Звание чемпиона мира и олимпийского чемпиона выгодно отличает любого спортсмена. Вопрос только в том, триумфатор какого вида спорта перед вами. Если чемпион мира в футболе или волейболе – это почти гарантированный топ и один из немногих великих. Если пловец или биатлонист – все не так очевидно.

Виды спорта неравноценны. Они проводятся в разное время года, у них неодинаковая периодичность чемпионатов мира и Европы, а еще разное количество комплектов наград, которое можно выиграть на каждом ивенте. Не менее важно, что кто-то выступает сам за себя, а кто-то вынужден тащить к единственной медали команду. Это приводит к ситуации, что в одном виде спорта можно становиться мультимедалистом чемпионатов мира буквально каждый год, а в другом муторно ждать четыре года и рассчитывать лишь на единственный комплект наград. Вашему ребенку важно выбрать правильный вид спорта, чтобы потом не было обидно из-за отсутствия медалей.

Командные дисциплины сложнее для побед, чем личные

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Попасть в топ-сборную пассажиром и стать лучшим в мире благодаря партнерам (так главный титул в жизни выиграл Адиль Рами) можно, но чаще случаются обратные ситуации. Давно заслужившие звание чемпиона мира по футболу Лионель Месси и Криштиану Роналду так его и не получили (и уже вряд ли дотянутся). Примеры из футбола не единичны, но на них рассматривать этот парадокс наиболее удобно и показательно. В хоккее, например, один из лучших игроков планеты Сидни Кросби брал ЧМ всего один раз, а Леброн Джеймс и вовсе обладает только бронзой баскетбольного ЧМ-2006. В этом виноваты и они сами, потому что часто предпочитали мировым первенствам отдых или игры плей-офф НХЛ и НБА, но у Леброна за всю карьеру было всего четыре шанса стать чемпионом мира.

Вывод: для медалей лучше подходят личные виды спорта.

Некоторые ЧМ проводятся чаще других – преимущество у тех, что раз в год

Чемпионаты мира по баскетболу, футболу, волейболу, регби и стрельбе проходят раз в четыре года. Это значит, что даже гиператлеты типа Криштиану Роналду и Леброна Джеймса получают всего 3-4 шанса за всю карьеру. Та же история с Олимпиадами, но о них чуть позже.

В большинстве других видов спорта лучших определяют раз в два года, а где-то и вовсе каждый год. По этой причине выиграть ЧМ в биатлоне проще, чем ЧМ в лыжах, а в фигурном катании – чем в прыжках с трамплина.

Спорт Частота проведения ЧМ Борьба (вольная и греко-римская), спортивная гимнастика, фехтование, керлинг, фигурное катание, шорт-трек, хоккей Каждый год Художественная гимнастика, дзюдо, тяжелая атлетика, биатлон, конькобежный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт Каждый год кроме года ОИ Бадминтон, волейбол, водное поло, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, гандбол, легкая атлетика, настольный теннис, стрельба из лука, тхэквондо, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки с трамплина, сноуборд, фристайл Раз в два года Баскетбол, волейбол, регби, стрельба, футбол Раз в четыре года

Вывод: нужен спорт, где ЧМ проходят чаще.

На каких-то ЧМ можно выиграть по несколько медалей, на каких-то только одну

Мировые чемпионаты по командным видам спорта можно выиграть только в единственном числе, тогда как в борьбе, синхронном плавании, легкой атлетике, стрельбе, плавании и тяжелой атлетике разыгрывается 10+ комплектов медалей. Но даже эти виды различаются между собой.

Выиграть медали в разных весовых категориях в борьбе и тяжелой атлетике почти нереально, то же самое верно и для разных видов и дистанций стрельбы. Собрать несколько железок за чемпионат в легкой атлетике можно только бегунам, а вот в синхронном и обычном плавании у спортсменов почти полный карт-бланш. Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко взяли на последнем первенстве мира по три золотые медали из 10 возможных, а американец Калеб Дрессел отметился шестью победами и двумя серебряными медалями при 22 потенциальных викториях в обычном плавании на ЧМ-2019.

Но даже в менее комплектных видах случаются чудеса и мощная мультимедальность. Американка Симона Байлз, например, выиграла пять золотых медалей из шести возможных на ЧМ-2019 по спортивной гимнастике, а голландка Сюзанне Схюлтинг является действующей чемпионкой мира по всех пяти дисциплинах шорт-трека.

Норвежские биатлонисты тоже год за годом показывают, что можно брать несколько мировых титулов за раз. На ЧМ-2021 по четыре золотые медали собрали Стурла Холм Легрейд и Тирил Экхофф.

Правда, некоторые чемпионаты мира, несмотря на множество разыгрываемых комплектов, реально выиграть только единожды. К таким видам спорта относятся фигурное катание (вряд ли кто-то способен взять медали и в одиночке, и в паре) и дзюдо (опять-таки из-за разных весовых категорий).

Сложно выиграть много медалей и в лыжном спорте, потому что гонки проходят разными стилями и на разных дистанциях. Совсем не факт, что хорошие классисты будут успешны в коньке, а спринтеры – в дистанционных гонках и наоборот. Хотя... Александр Большунов и Йоханнес Клебо доказывают обратное.

Вывод: нужен вид спорта, где можно взять кучу медалей за раз.

Выиграть Олимпиаду сложнее ЧМ не только из-за статуса

Олимпийские игры – главное событие четырехлетия. Привычный тезис, который верен не на 100%. В футболе важнейший статус имеют скорее чемпионаты мира, а некоторых дисциплин в программе Олимпиады просто нет. А в теннисе, например, чемпионатов мира нет, зато есть олимпийский турнир.

Все довольно запутано, но понятно только, что в некоторых видах на ОИ меньше дисциплин, чем на чемпионатах мира. В синхронном плавании, например, на Олимпиаде проводят на восемь видов меньше, чем на ЧМ (видимо, чтобы не было доминирования России). Больше страдает только стрельба – минус 12 видов на ОИ. Кстати, мощь России ограничивают и в художественной гимнастике: при девяти дисциплинах на ЧМ, на Олимпиаде проводят только две (индивидуальное и групповое многоборье).

Вывод: нужен спорт, входящий в программу ОИ, а еще желательно, чтобы в нем можно было брать несколько комплектов наград за раз.

На самом же деле большой разницы, в какой спорт отдавать ребенка, нет. Не обязательно давить на него с детства, чтобы через 10-15 лет он выиграл-таки чемпионат мира или золото Олимпиады. Спорт – это не только про победы. А если все-таки они стоят на первом месте, то лучше выбрать плавание и биатлон.

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