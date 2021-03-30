Журналист Sport24 Дмитрий Егоров сообщил, что ночью 30 марта неизвестные сожгли его автомобиль.

«Подкинули, рвануло, сгорело дотла. Честно говоря, даже не знаю, кого подозревать. Много всего разного было написано. Варианты разные, конечно. За себя могу сказать одно: я всегда был честен в своей работе. Не думаю и не хочу думать, что это как-то связано со «Спартаком». Были другие темы, когда говорили: «Куда ты лезешь?»

Но, ребят, те, кто шутит, кто угрожает, кто выдумывал всякий бред про ту же машину – вы, если вы люди все-таки, должны понимать, к чему это все может приводить», – написал Егоров в телеграм-канале.

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Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.

Егоров заявил, что обратится в полицию по поводу произошедшего.

Ранее журналист работал на «Чемпионате».

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