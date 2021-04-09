В возрасте 99 лет скончался принц Филипп, герцог Эдинбургский. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II не дожил два месяца до своего 100-летия. Принц Филипп был большим поклонником спорта и имел тесную связь с ним на протяжении всей жизни.

Побывал на открытии «Эмирейтс»

Соболезнования в связи с кончиной принца Филиппа выразил ряд клубов АПЛ, в частности, «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Именно с последними у Его королевского высочества выстроились давние и особенные отношения.

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Первый официальный визит принца Филиппа на домашний стадион «Арсенала» «Хайбери» состоялся в октябре 1952 года – всего через восемь месяцев после того, как королева Елизавета II взошла на престол. Также Его королевское высочество присутствовал на ряде финалов Кубка Англии на «Уэмбли», в которых принимал участие «Арсенал».

Но прежде всего болельщики «канониров» всегда будут помнить принца Филиппа за присутствие на официальном открытии стадиона «Эмирейтс» 26 октября 2006 года. «Он проявил живой интерес к нашему новому дому, пообщался с игроками, руководством, болельщиками и многими сотрудниками клуба. Это был незабываемый день для всех», – говорится в заявлении «Арсенала», которое клуб выпустил в связи с кончиной принца Филиппа.

Но на этом связь Его королевского высочества с футболом не заканчивается – в компании супруги королевы Елизаветы II он был на трибуне в тот самый день, когда сборная Англии в первый и единственный раз в своей истории выиграла Кубок мира. И, конечно же, принимал участие в церемонии награждения.

Победа сборной Англии на ЧМ-1966 Фото: Getty Images

Любил конный спорт, главная страсть – поло

Филипп увлекся поло во время службы на Мальте с 1949 по 1951 год. Вернувшись в Британию, он принял активное участие в возрождении игры на английской земле. Принц сформировал команду Виндзорского парка, вместе с которой выиграл ряд самых престижных трофеев. Энтузиазм Филиппа был настолько велик, что он начал рассматривать возможность создания клуба поближе к своему дому в Виндзорском замке. Елизавета II предложила использовать для этого бывший аэродром – это была удивительно ровная поверхность для игры в поло. Так родился знаменитый Guards Polo Club.

Принц Филипп продолжал играть до 1971 года, пока артрит не вынудил его закончить спортивную карьеру. Но любовь к поло принц Филипп передал своему сыну Чарльзу – принц Уэльский начал играть в возрасте 14 лет на пони отца.

Был президентом Международной федерации конного спорта

Принц Филипп был одной из самых влиятельных персон в мире международного конного спорта – его избрали на пост президента Международной федерации конного спорта (FEI) в 1964 году и неоднократно переизбирали на следующий срок. В общей сложности он проработал на этом посту 22 года и в 1986-м ушел в отставку, уступив место своей дочери, принцессе Анне.

В качестве президента FEI принц Филипп присутствовал на четырех Олимпийских играх: в Мехико, Мюнхене, Монреале и Лос-Анджелесе. Также приезд Филиппа в статусе главы Международной федерации конного спорта в СССР стал одним из первых визитов членов королевского дома Виндзоров в советскую Россию.

Одним из главных его достижений стали обновленные правила соревнований по конному спорту. Еще Филипп стал инициатором современного формата проведения Кубка наций и активно поддерживал идею проведения Кубка мира по конкуру.

Участвовал в церемонии эстафеты Олимпийского огня

Эстафета Олимпийского огня в 2012 году Фото: Getty Images

В 2012 году принц Филипп вместе с королевой Елизаветой II встретили олимпийский огонь в Виндзорском замке – резиденции британских монархов в графстве Беркшир. За 60 лет правления королевская семья впервые увидела олимпийский огонь своими глазами. Это случилось на 53-й день эстафеты огня – через 17 дней он закончил свой путь на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне.

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